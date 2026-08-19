Guardiola lamenta após separação: 'Eu estou divorciado da mulher mais bonita do planeta'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:42
Meses após encerrar uma trajetória de dez temporadas no comando do Manchester City, o técnico espanhol Pep Guardiola admitiu que pode não voltar a trabalhar à beira do gramado. Em declarações exibidas no documentário 'A Beautiful Obsession', da Amazon Prime Video, o treinador de 55 anos abriu o coração sobre momentos delicados de sua vida pessoal e afirmou que precisa de uma pausa para reorganizar a rotina.
Pep Guardiola e a ex-esposa, Cristina Serra
"Eu nem sei o que vou fazer. Será difícil voltar. Esse é o meu sentimento hoje. Preciso renovar muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal", confessou o técnico. "Preciso me encontrar um pouco em coisas diferentes. Preciso sentar e me desligar por um tempo. Esse é um dos principais objetivos."
Entre os desafios recentes, o treinador comentou abertamente sobre o fim do casamento com Cristina Serra, de quem se divorciou após uma década de união e três filhos juntos. O técnico relatou que chegou a compartilhar o aprendizado com o elenco do clube inglês para motivar os atletas nos vestiários.
"Eu estou divorciado da mulher mais bonita do planeta. É minha esposa, minha ex-esposa. Eu a amo incrivelmente, mas perdemos a paixão", afirmou. "Na sua vida, qualquer coisa que você faça, faça com paixão. Eu não quero apenas bons jogadores, quero jogadores com paixão."
Amigo de longa data e ex-diretor de futebol do Manchester City, Txiki Begiristain apoiou a pausa na rotina intensa de treinamentos e jogos para que Pep possa experimentar a vida sem a pressão constante dos resultados. Apesar da incerteza sobre o futuro, o espanhol reconheceu que a adrenalina da profissão é um forte atrativo: "É a alegria de ver meu time jogar bem. É tão viciante. Treinadores mais velhos se aposentam e querem voltar de novo. Eles não conseguem viver sem isso.”