Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Guardiola lamenta após separação: 'Eu estou divorciado da mulher mais bonita do planeta'

Em documentário, treinador espanhol revelou bastidores do fim de seu casamento e da carreira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:42

Guardiola vive fase inédita no comando do Manchester City
Guardiola vive fase inédita no comando do Manchester City Crédito: Reprodução

Meses após encerrar uma trajetória de dez temporadas no comando do Manchester City, o técnico espanhol Pep Guardiola admitiu que pode não voltar a trabalhar à beira do gramado. Em declarações exibidas no documentário 'A Beautiful Obsession', da Amazon Prime Video, o treinador de 55 anos abriu o coração sobre momentos delicados de sua vida pessoal e afirmou que precisa de uma pausa para reorganizar a rotina.

Pep Guardiola e a ex-esposa, Cristina Serra

Pep Guardiola e Cristina Serra por Reprodução/Redes Sociais
Pep Guardiola e Cristina Serra em foto de janeiro de 2024 por Reprodução/Getty Images
Pep Guardiola e Cristina Serra por Reprodução/Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images
Pep Guardiola e Cristina Serra por Reprodução/Getty Images
Pep Guardiola e Cristina Serra com os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Guardiola e a esposa por Reprodução I X
1 de 6
Pep Guardiola e Cristina Serra por Reprodução/Redes Sociais

"Eu nem sei o que vou fazer. Será difícil voltar. Esse é o meu sentimento hoje. Preciso renovar muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal", confessou o técnico. "Preciso me encontrar um pouco em coisas diferentes. Preciso sentar e me desligar por um tempo. Esse é um dos principais objetivos."

Entre os desafios recentes, o treinador comentou abertamente sobre o fim do casamento com Cristina Serra, de quem se divorciou após uma década de união e três filhos juntos. O técnico relatou que chegou a compartilhar o aprendizado com o elenco do clube inglês para motivar os atletas nos vestiários.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após recusas de Ancelotti e Guardiola, Itália aposta em campeão do mundo para comandar a seleção

Federação confirma negociações e Guardiola vira prioridade da Itália

Fora do Manchester City, Guardiola pode dar consultoria ao Bahia

Fora da Copa, Itália vive crise e sonha com Guardiola para comandar a seleção

Guardiola detona Matheus Nunes: 'Não é inteligente o suficiente'

"Eu estou divorciado da mulher mais bonita do planeta. É minha esposa, minha ex-esposa. Eu a amo incrivelmente, mas perdemos a paixão", afirmou. "Na sua vida, qualquer coisa que você faça, faça com paixão. Eu não quero apenas bons jogadores, quero jogadores com paixão."

Amigo de longa data e ex-diretor de futebol do Manchester City, Txiki Begiristain apoiou a pausa na rotina intensa de treinamentos e jogos para que Pep possa experimentar a vida sem a pressão constante dos resultados. Apesar da incerteza sobre o futuro, o espanhol reconheceu que a adrenalina da profissão é um forte atrativo: "É a alegria de ver meu time jogar bem. É tão viciante. Treinadores mais velhos se aposentam e querem voltar de novo. Eles não conseguem viver sem isso.”

Leia mais

Imagem - Zezé Di Camargo compra presente milionário para celebrar aniversário de 64 anos

Zezé Di Camargo compra presente milionário para celebrar aniversário de 64 anos

Imagem - Mathilde Favier, executiva da Dior e ícone da moda, morre aos 57 anos

Mathilde Favier, executiva da Dior e ícone da moda, morre aos 57 anos

Imagem - Com vista para as montanhas e lago, rancho de Bruno Gagliasso e Ewbank pode ser alugado; saiba quanto custa

Com vista para as montanhas e lago, rancho de Bruno Gagliasso e Ewbank pode ser alugado; saiba quanto custa

Tags:

Guardiola

Mais recentes

Imagem - 'Cataratas de sangue' na Antártida escondem descendentes de antigas criaturas marinhas, revela novo estudo

'Cataratas de sangue' na Antártida escondem descendentes de antigas criaturas marinhas, revela novo estudo
Imagem - Tia Milena revela o que fez com o prêmio do BBB 26: ‘Muitas dívidas’

Tia Milena revela o que fez com o prêmio do BBB 26: ‘Muitas dívidas’
Imagem - ‘Cadeira de ouro’, lagosta e decoração sofisticada: como será casamento de R$ 2,5 milhões de Davi Brito

‘Cadeira de ouro’, lagosta e decoração sofisticada: como será casamento de R$ 2,5 milhões de Davi Brito