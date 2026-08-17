MASTERCLASS

Após desabafo de crise financeira, Fiuk lança curso na web; saiba mais

Novidade veio logo após o cantor fazer uma série de publicações sobre dificuldades financeiras e problemas pessoais que despertaram a atenção dos seguidores

Felipe Sena

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:29

Fiuk fez desabafo sobre condição financeira atual Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor e ator Fiuk, de 3 anos, lançou o curso online “Drift Masterclass”, voltado para pessoas que desejam aprender os fundamentos do drift, técnica automobilística baseada em derrapagens controladas.

A novidade veio logo após o cantor fazer uma série de publicações sobre dificuldades financeiras e problemas pessoais que despertaram a atenção dos seguidores.

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Após conteúdos nas redes sociais sobre o momento enfrentado, Fiuk apresentou o “Drift Masterclass”, projeto no qual aproveita a experiência de mais de 15 anos no automobilismo, segundo ele.

Além de relacionar seus problemas financeiros ao investimento em “Descontrole”, filme brasileiro sobre drafit, o ator afirmou que foi “deserdado” pelo pai e deu a entender que sua irmã Cleo Pires não se importa com ele, conforme entrevista no "Panico na Band".

O projeto teria orçamento superior a R$ 20 milhões. Fiuk foi anunciado como um dos protagonistas e afirmou que a iniciativa para a realização do longa partiu dele.

O cantor informou que trabalhou durante anos no desenvolvimento do filme e aplicou recursos próprios na produção. Ele disse ainda que deixou o projeto acumulando prejuízos financeiros e sem ter assinado contrato. O valor que teria desembolsado, no entanto, não foi informado.

O cantor chegou a usar as redes sociais para desabafar após ter sido retirado da produção cinematográfica que ele tinha idealizado.

Ainda sem data de lançamento, o filme segue a linha da franquia “Velozes e Furiosos”, acompanha praticantes de drift, modalidade automobilismo em que os pilotos deslizam nas curvas, deixando a traseira do carro escapar e levantando fumaça na pista.

“Isso dói. Ainda mais sendo um projeto pelo qual eu luto há tantos anos. E envolvendo gente que eu considerava parceira”, escreveu Fiuk nos stories do Instagram.

Além disso, o artista repostou nos stories da rede social uma publicação que tinha sido feita há 44 semanas, em que pilotos de automobilismo realizam a prática.

“Se tentaram tirar meu sonho de mim é porque ele deve ser grande demais. E eu vou recomeçar quantas vezes for preciso. Não tem como mudar ou apagar algo que foi escrito. Com consciência, com amor e com justiça”, escreveu Fiuk.

“O filme é meu. A história é minha. E o mais curioso é que não é pra mim! É pra vocês que eu to fazendo! E eu vou entregar isso ao mundo do jeito certo, no tempo certo e com as pessoas certas. Sou extremamente grato pelo apoio de vocês nesse momento. Nosso filme de Drift vai sair, e quando sair vai ser especial!”, concluiu.

O que é drift?

Fiuk é colecionador de miniaturas de carros desde criança, e responsável por criar uma federação de um novo esporte sobre rodas no Brasil, batizado de drift. O ator descobriu a paixão em 2006, ao assistir o filme “Velozes e Furiosos: desafio em Tóquio”.