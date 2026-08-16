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Após desabafo de Fiuk, Andressa Urach faz convite para parceria em conteúdo adulto

Influenciadora reagiu ao relato do cantor sobre dificuldades financeiras e ofereceu uma parceria para criação de conteúdo

Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 18:30

Andressa Urach se oferece para ajudar Fiuk e sugere nova fonte de renda ao cantor Crédito: Reprodução/Instagram

Andressa Urach surpreendeu ao fazer um convite público a Fiuk. Após o cantor falar sobre dificuldades financeiras e planos para reconstruir a carreira, a influenciadora sugeriu que ele passasse a produzir conteúdo adulto.

A proposta foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais. Andressa afirmou que o trabalho poderia ser uma alternativa para o artista aumentar a renda e chegou a se oferecer para participar da produção. “Você é lindo, você é um gato. Vende suas fotos, seus vídeos. Vem para o conteúdo, bebê”, disse.

Em outro trecho, Andressa reforçou a possibilidade de uma parceria. “Se você quiser, eu te ajudo”, afirmou.

Fiuk recentemente falou sobre o momento financeiro e profissional que enfrenta. O cantor também comentou sobre problemas na relação com o pai, Fábio Jr., e com a irmã, Cleo Pires.

Andressa Urach 1 de 20

Segundo o relato, ele pretende reorganizar a vida profissional e voltar a investir na carreira para recuperar a estabilidade financeira.

Foi após tomar conhecimento da situação que Andressa decidiu fazer o convite. Ela também relembrou a própria trajetória no mercado de conteúdo adulto e afirmou que essa atividade se tornou uma das frentes de seu trabalho.