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Após desabafo de Fiuk, Andressa Urach faz convite para parceria em conteúdo adulto

Influenciadora reagiu ao relato do cantor sobre dificuldades financeiras e ofereceu uma parceria para criação de conteúdo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 18:30

Andressa Urach se oferece para ajudar Fiuk e sugere nova fonte de renda ao cantor Crédito: Reprodução/Instagram

Andressa Urach surpreendeu ao fazer um convite público a Fiuk. Após o cantor falar sobre dificuldades financeiras e planos para reconstruir a carreira, a influenciadora sugeriu que ele passasse a produzir conteúdo adulto.

A proposta foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais. Andressa afirmou que o trabalho poderia ser uma alternativa para o artista aumentar a renda e chegou a se oferecer para participar da produção. “Você é lindo, você é um gato. Vende suas fotos, seus vídeos. Vem para o conteúdo, bebê”, disse.

Em outro trecho, Andressa reforçou a possibilidade de uma parceria. “Se você quiser, eu te ajudo”, afirmou.

Fiuk recentemente falou sobre o momento financeiro e profissional que enfrenta. O cantor também comentou sobre problemas na relação com o pai, Fábio Jr., e com a irmã, Cleo Pires.

Andressa Urach

Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Andressa Urach por Reprodução
Andressa Urach muda cor dos olhos com cirurgia e se desespera ao sentir fortes dores por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Andressa Urach após cirurgia para mudança da cor dos olhos por Reprodução/Redes Sociais
Andressa Urach e Carlos Urach por Reprodução
Andressa Urach beija moreno no Carnaval de Salvador por Divulgação
Solteira, Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach e nora Gabi Ayala em vídeo por Reprodução / Redes Sociais
Andressa Urach alterou tatuagem por Reprodução
Andressa Urach por Reprodução
Andressa Urach dá respota à agressão de Ferrari por Reprodução / Redes Sociais
Andressa Urach com corte no rosto por Reprodução / Redes Sociais
Andressa Urach e Juju Ferrari por Reprodução / Redes Sociais
Andressa Urach por Reprodução
Andressa Urach e Juju Ferrari por Redes sociais
Andressa Urach por Redes sociais
Andressa Urach choca a web ao aparecer com língua partida ao meio por Reprodução
Andressa Urach por Reprodução
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Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução

Segundo o relato, ele pretende reorganizar a vida profissional e voltar a investir na carreira para recuperar a estabilidade financeira.

Foi após tomar conhecimento da situação que Andressa decidiu fazer o convite. Ela também relembrou a própria trajetória no mercado de conteúdo adulto e afirmou que essa atividade se tornou uma das frentes de seu trabalho.

A influenciadora contou ainda que enfrentou críticas quando começou a produzir esse tipo de material. Segundo ela, algumas pessoas que inicialmente reprovaram sua escolha posteriormente passaram a trabalhar no mesmo segmento.

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