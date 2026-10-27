FAMOSOS

Após dez anos juntos, Maurício Mattar e Shay Dufau se casam em cerimônia íntima; veja fotos

Ator reuniu parentes na serra do Rio de Janeiro para celebrar união

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 09:25

Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Maurício Mattar, de 62 anos, reuniu a família no último domingo (25) para comemorar com a jornalista Shay Dufau, de 37. Os dois já eram casados no papel há bastante tempo, mas resolveram fazer uma festa íntima ao ar livre em Teresópolis, na serra fluminense.

Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos 1 de 16

A cerimônia aconteceu apenas com parentes e amigos bem próximos. Os primeiros detalhes da festa foram parar nas redes sociais por meio de Petra Mattar, de 31 anos, filha do artista, que mostrou fotos entrando de mãos dadas com o pai até o altar.

No dia seguinte, o próprio Mattar compartilhou vídeos do momento em que pegou o microfone para falar com os convidados: "Foi um momento que parece aqueles filmes de Sessão da Tarde. Isso me emociona, porque eu sou isso, eu queria que o casamento fosse isso", disse o ator. Ele contou que adorou o estilo do lugar, que tinha bichos da fazenda andando soltos, como pôneis, cavalos e patos.

Filhos de Maurício Mattar 1 de 4

"No momento que eu entrei aqui, fui vendo cada rostinho que tá aqui presente é diferente de entrar no teatro e ver o público, que é maravilhoso. É tão importante esse amor e falar com tranquilidade que aqui só tem amor", afirmou.