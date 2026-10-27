Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após dez anos juntos, Maurício Mattar e Shay Dufau se casam em cerimônia íntima; veja fotos

Ator reuniu parentes na serra do Rio de Janeiro para celebrar união

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 09:25

Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Maurício Mattar, de 62 anos, reuniu a família no último domingo (25) para comemorar com a jornalista Shay Dufau, de 37. Os dois já eram casados no papel há bastante tempo, mas resolveram fazer uma festa íntima ao ar livre em Teresópolis, na serra fluminense.

Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos

Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Petra Mattar compartilha registros do casamento do pai, Maurício Mattar e Shay Dufau por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram
Petra Mattar compartilha registros do casamento do pai, Maurício Mattar e Shay Dufau por Reprodução/Instagram
Petra Mattar compartilha registros do casamento do pai, Maurício Mattar e Shay Dufau por Reprodução/Instagram
1 de 16
Maurício Mattar e Shay Dufau se casam após dez anos juntos por Reprodução/Instagram

A cerimônia aconteceu apenas com parentes e amigos bem próximos. Os primeiros detalhes da festa foram parar nas redes sociais por meio de Petra Mattar, de 31 anos, filha do artista, que mostrou fotos entrando de mãos dadas com o pai até o altar.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Alexandre Frota reage a deboche de Maurício Mattar e joga na cara lista de coisas boas que já fez pelo ator: 'Dividimos prato de comida'

Neto de Maurício Mattar é internado às pressas pela segunda vez e preocupa fãs

Maurício Mattar sofreu infarto após ser processado pela filha e recebeu revelação surpreendente de médico

Maurício Mattar relembra namoro com Angélica e desabafo sobre fama de vilão após término

Após perder papel em 'Fina Estampa', Maurício Mattar perde 15 kg

No dia seguinte, o próprio Mattar compartilhou vídeos do momento em que pegou o microfone para falar com os convidados: "Foi um momento que parece aqueles filmes de Sessão da Tarde. Isso me emociona, porque eu sou isso, eu queria que o casamento fosse isso", disse o ator. Ele contou que adorou o estilo do lugar, que tinha bichos da fazenda andando soltos, como pôneis, cavalos e patos.

Filhos de Maurício Mattar

Petra Mattar compartilha registros do casamento do pai, Maurício Mattar e Shay Dufau por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Elba Ramalho com o filho, Luã por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar e Shay Dufau com a filha, Ilha por Reprodução/Instagram
Rayra Gracie Mattar é filha do ator e cantor Maurício Mattar com a empresária Flávia Gracie por Reprodução/Instagram
1 de 4
Petra Mattar compartilha registros do casamento do pai, Maurício Mattar e Shay Dufau por Reprodução/Instagram

"No momento que eu entrei aqui, fui vendo cada rostinho que tá aqui presente é diferente de entrar no teatro e ver o público, que é maravilhoso. É tão importante esse amor e falar com tranquilidade que aqui só tem amor", afirmou.

Maurício e Shay estão juntos desde o começo de 2016 e são pais de Ilha, uma menina de 7 anos. Além da garota, o artista é pai de outros três filhos adultos de relacionamentos passados: Luã, fruto da união com a cantora Elba Ramalho, Rayra e Petra.

Leia mais

Imagem - No Domingão, José Loreto entrega apelido inusitado da namorada, Nanda Marques

No Domingão, José Loreto entrega apelido inusitado da namorada, Nanda Marques

Imagem - Pizza de frigideira para preguiçosos: aprenda a fazer uma massa rápida de liquidificador que não precisa sovar

Pizza de frigideira para preguiçosos: aprenda a fazer uma massa rápida de liquidificador que não precisa sovar

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Com tudo que cê aguenta, pense que viajar não é gasto, é indenização emocional' - Apresentadora dá conselho sobre ter o descanso merecido após trabalhar duro

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Com tudo que cê aguenta, pense que viajar não é gasto, é indenização emocional' - Apresentadora dá conselho sobre ter o descanso merecido após trabalhar duro

Tags:

Casamento Maurício Mattar Shay Dufau

Mais recentes

Imagem - Quem era Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri que morreu aos 48 anos

Quem era Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri que morreu aos 48 anos
Imagem - Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anos

Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anos
Imagem - Adriana Araújo cita filha médica que nasceu com 7 dedos após derrota nas urnas: 'Humilhou pessoa com deficiência'

Adriana Araújo cita filha médica que nasceu com 7 dedos após derrota nas urnas: 'Humilhou pessoa com deficiência'