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Após discurso polêmico de Celso Portiolli no Teleton, Patrícia Abravanel toma atitude; veja

Apresentadora fez um comentário depois que a maratona do SBT bateu a meta de R$ 30 milhões

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08:54

Patricia Abravanel e Celso Portiolli
Patricia Abravanel e Celso Portiolli Crédito: Reprodução/Instagram

Patrícia Abravanel decidiu se manifestar sobre as críticas que Celso Portiolli recebeu após o discurso feito no Teleton 2026, exibido no sábado (7) pelo SBT. Em um comentário nas redes sociais, a apresentadora apoiou o colega e afirmou que a atuação dele ajudou a campanha a atingir a meta de R$ 30 milhões em doações.

Apartamento de Celso Portiolli

Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução
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Celso Portiolli investe em apartamento de luxo em prédio com 37 áreas de lazer no litoral de Santa Catarina. por Reprodução

A mensagem foi deixada por Patrícia em uma publicação onde Portiolli explicou por que falou em tom sério no palco. "Sem você teria sido impossível! O Brasil agradece! Celso, você é diferenciado!", escreveu a filha de Silvio Santos.

No mesmo post, o apresentador rebateu os ataques que recebeu na internet e lembrou o próprio tempo de trabalho na televisão. "Eu sei os números do meu programa, sei o quanto vendo por hora no meu programa. Me perguntaram: 'E se você pedir, e não der?'. Falei: 'Deixa comigo, também assumo essa responsabilidade'. Já estou com 42 anos de carreira, de comunicação, acho que tenho um pouquinho de oratória", disse Portiolli.

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  • O que causou a discussão

A polêmica começou no sábado (7), quando Celso entrou mais cedo no palco do Teleton para tentar aumentar as doações. Nos bastidores do SBT, circulava o temor de que o dinheiro arrecadado até aquele instante, mesmo somado aos cheques de empresas patrocinadoras, não bastasse para fechar a conta final.

Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália

Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viaja sem o marido Fábio Faria após boatos de crise no casamento  por Reprodução
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram
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Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália por Reprodução/Instagram

Ao vivo, o comunicador fez um pedido direto aos telespectadores e alertou para o risco de fracasso da campanha. "Se você não nos ajudar, daqui a pouco nesse palco, nessa alegria de quase 24 horas, nós vamos ter lágrimas por não ter batido a meta. E serão lágrimas de artistas, de famílias da AACD [Associação de Assistência à Criança Deficiente], de crianças deficientes. Eu preciso que você nos ajude, é um apelo que eu faço. Eu nunca vim no Teleton para fazer um apelo tão sério como esse", falou.

A declaração dividiu opiniões nas redes sociais e levou o apresentador a anunciar que pretende processar criminalmente quem ligar a fala dele a política. Apesar da polêmica, o programa bateu a meta, e os dois apresentadores comemoraram no estúdio cumprindo promessas, como descer no tobogã da emissora.

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Tags:

Patrícia Abravanel Polêmica Sbt Celso Portiolli

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