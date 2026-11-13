DEU O QUE FALAR

Após discurso polêmico de Celso Portiolli no Teleton, Patrícia Abravanel toma atitude; veja

Apresentadora fez um comentário depois que a maratona do SBT bateu a meta de R$ 30 milhões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08:54

Patricia Abravanel e Celso Portiolli Crédito: Reprodução/Instagram

Patrícia Abravanel decidiu se manifestar sobre as críticas que Celso Portiolli recebeu após o discurso feito no Teleton 2026, exibido no sábado (7) pelo SBT. Em um comentário nas redes sociais, a apresentadora apoiou o colega e afirmou que a atuação dele ajudou a campanha a atingir a meta de R$ 30 milhões em doações.

Apartamento de Celso Portiolli 1 de 8

A mensagem foi deixada por Patrícia em uma publicação onde Portiolli explicou por que falou em tom sério no palco. "Sem você teria sido impossível! O Brasil agradece! Celso, você é diferenciado!", escreveu a filha de Silvio Santos.

No mesmo post, o apresentador rebateu os ataques que recebeu na internet e lembrou o próprio tempo de trabalho na televisão. "Eu sei os números do meu programa, sei o quanto vendo por hora no meu programa. Me perguntaram: 'E se você pedir, e não der?'. Falei: 'Deixa comigo, também assumo essa responsabilidade'. Já estou com 42 anos de carreira, de comunicação, acho que tenho um pouquinho de oratória", disse Portiolli.

O que causou a discussão

A polêmica começou no sábado (7), quando Celso entrou mais cedo no palco do Teleton para tentar aumentar as doações. Nos bastidores do SBT, circulava o temor de que o dinheiro arrecadado até aquele instante, mesmo somado aos cheques de empresas patrocinadoras, não bastasse para fechar a conta final.

Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália 1 de 21

Ao vivo, o comunicador fez um pedido direto aos telespectadores e alertou para o risco de fracasso da campanha. "Se você não nos ajudar, daqui a pouco nesse palco, nessa alegria de quase 24 horas, nós vamos ter lágrimas por não ter batido a meta. E serão lágrimas de artistas, de famílias da AACD [Associação de Assistência à Criança Deficiente], de crianças deficientes. Eu preciso que você nos ajude, é um apelo que eu faço. Eu nunca vim no Teleton para fazer um apelo tão sério como esse", falou.