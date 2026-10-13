ENTENDA

Após discussão com Silvia Abravanel, esposa de Roque, ex-braço direito de Silvio Santos, é impedida de entrar no SBT e lamenta: ‘Queria agradecer’

Roque mantinha objetos pessoais, que a esposa do assistente de palco, gostaria de recolher em escritório

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 20:07

Gonçalo Roque tinha relação de amizade com Silvio Santos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A esposa de Gonçalo Roque, ex-braço direito de Silvio Santos no SBT, afirmou que foi impedida de entrar na emissora e não conseguiu visitar a antiga sala do esposo no local.

Roque mantinha objetos pessoais, que a esposa do assistente de palco, gostaria de recolher em escritório. Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a esposa de Roque explicou que o espaço foi esvaziado e transformado em uma sala de apoio para participantes de gravações.

Gonçalo Roque e Silvio Santos 1 de 5

Janilda ainda teria levantado dúvidas sobre quem teria determinado a restrição de sua entrada no local, e ainda contou que soube da orientação por meio de uma funcionária de Roque.

“Queria tanto agradecer as meninas e a dona Iris o apoio ao Roque, mas fui proibida de entrar lá. A funcionária do Roque disse: a ordem veio de cima, pois eu só poderia ir lá quando não estivesse gravando nada, mas eu duvido que a ordem veio das meninas”, declarou, referindo-se às filhas e esposa de Silvio Santos.

Além de lamentar a dificuldade de voltar a emissora, Janilda demonstrou preocupação com os pertences que o marido deixou no local, e gostaria de visitar o espaço de trabalho de Roque para conferir o estado dos objetos e saber o que foi preservado, até porque no local tinham vários pertences pessoais.

“Gostaria de ir à sala dele, nunca mais fui. Queria ver as coisas dele, como estão e se ainda estão do mesmo jeito”, disse. Segundo Janilda, ela recebeu a informação de que a sala foi esvaziada e passou a funcionar como apoio para participantes das gravações.

A mudança teria aumentado sua preocupação com os objetos pessoais que permaneciam no ambiente. “Mas lá tinha muita coisa pessoal dele”, lamentou.

Segundo o portal Notícias da TV, na tentativa de entender o motivo de ter sido impedida de acessar a sala do esposo, que agora é espaço para o Estúdio 3, agora reservado para convidados, Janilda teria mencionado uma discussão que teve com Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos.

Segundo ela, o desentendimento começou após a apresentadora publicar no Instagram uma informação incorreta sobre a morte de Roque. Depois, Janilda teria procurado Silvia para uma conversa privada para questionar a publicação e dizer que a família deveria ter sido consultada antes da divulgação.

“Elas não iam proibir a minha entrada lá. Só se foi a Silvia, porque eu discuti com ela no privado, pois ela soltou no Instagram dela que o Roque tinha falecido. Fui tirar satisfação e disse que ela deveria ter entrado em contato com a família antes”, relatou, segundo o Notícias da TV.

A esposa de Roque acrescentou ainda que o companheiro de Silvia, Gustavo Moura, teria se envolvido na discussão. “Aí, o esposo dela veio me xingar, mas eu bloqueei eles. Não queria ficar discutindo”, afirmou.

Tem circulado nas redes sociais, principalmente no Facebook, uma publicação falsa de que Roque teria morrido. A postagem teria sido compartilhada por Silvia, o que teria motivado a discussão. “Mais uma fake news. Ele está vivo e está bem”, afirmou Janilda em conversa com a coluna Fábia Oliveira.

O assistente de palco e ex-braço direito de Silvio Santos, foi diagnosticado com Mal de Parkinson em estágio avançado e demência.