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Após divórcio, Pedro Scooby segue em mansão de 2.500 m² no Rio; Cintia Dicker aluga casa no mesmo condomínio

Imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes passou por ampla reforma após a compra do casal

Kamila Macedo

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 20:56

Após separação, Pedro Scooby continua morando em mansão de 2.500 m² que dividia com Cintia Dicker no Rio Crédito: Reprodução/Instagram

Após o divórcio, Pedro Scooby continuará morando na mansão em que residia com a modelo Cintia Dicker. Comprado há dois anos, o imóvel fica localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Cintia e a filha do casal, Aurora, estão em processo de mudança, mas para um endereço próximo. A modelo alugou uma casa no mesmo condomínio de luxo, a poucos metros da antiga residência, e será vizinha do surfista. As informações são do colunista Lucas Pasin.

Desde que o término foi confirmado na última segunda-feira (31), tanto Scooby quanto Dicker garantiram que mantêm uma boa relação e seguem amigos.

Mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker no Rio de Janeiro tem 2.500 m² 1 de 18

Adquirida em 2024, a mansão tem mais de 2.500 m² e passou por grandes reformas até chegar ao visual atual. Na época, Cintia detalhou o processo em entrevista ao jornal Extra.

"O imóvel tem 2.500 m². Era uma casa antiga, que reformamos. A fachada estava num tom de amarelo mais antigo, então pedimos para pintar. Também alteramos o piso. Coloquei cimento queimado em tudo, substituindo uma espécie de granito que estava. A casa ficou numa vibe bem México (risos). Estou apaixonada”, disse a modelo.

O ex-casal também investiu na área externa para criar um ambiente receptivo aos amigos e acomodar os animais da família.

"Fizemos uma área gourmet, um quiosque. Tem muita coisa legal. Se dependesse do Pedro, ia ter até boi. A gente já tem três galinhas. É que a Aurora ganhou pintinhos, e eles cresceram muito rápido. Os pedreiros estavam até reclamando da bagunça que elas faziam na obra (risos). Não sei se teremos mesmo um boi, mas alguns bichinhos certamente. Talvez o próximo seja um porquinho. Ficou uma casa com ares de fazenda lega”, comentou Cintia.

Durante o período em que viveram juntos no local, Pedro e Cintia compartilhavam a rotina do lar e mostravam os cômodos aos seguidores. Eles também tinham planos de automatizar a residência por completo, permitindo o controle de luzes e ar-condicionado pelo celular.