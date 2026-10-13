VEJA VÍDEO

Após dizer que não revelaria sua escolha, Cacau Protásio abre o jogo e declara voto

Humorista usou seu perfil nas redes sociais como forma de manifestar sua escolha

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 19:27

Cacau Protásio Crédito: Reprodução | Instagram

Após fazer falar que não tinha certeza em quem votar, a atriz Cacau Protásio usou suas redes sociais nesta terça-feira (13) para se posicionar em relação às eleições presidenciais de 2026.

A humorista usou seu perfil no Instagram como uma forma de incentivar outras pessoas, após pedidos de amigos.

Cacau Protásio 1 de 6

“Isso é um assunto muito difícil pra mim, eu to numa dificuldade absurda. Na minha arte, eu tenho propriedade pra falar, é um dom que Deus me deu e eu consigo fazer isso bem. Eu acredito que Deus me botou no mundo pra trazer alegria, pra trazer amor, e nem sempre em um momento que eu to trazendo alegria, fazendo as pessoas rirem, eu estou sorrindo”. começou dizendo Cacau.

Apesar de admitir não gostar de abordar assuntos sobre política, alegando que a “faz mal”, além do medo, após ver um vídeo em que Fabiana Karla manifesta seu apoio ao candidato Lula, Cacau decidiu abrir o jogo.

“Eu conversei com várias pessoas e meus amigos falaram: ‘Cacau, é importante, você tem 4 milhões de pessoas, então eu vim aqui pra dizer meu voto, eu voto no Lula”, admitiu.

Com 51 anos, a artista explicou que como “mulher preta, que faz arte, teatro, e acredita no amor, na educação”, o governo de Lula é o que deseja para o seu “caminho, dos seus netos e dos seus familiares”.