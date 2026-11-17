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Após documentário da Netflix, carta de Suzane von Richthofen para Daniel Cravinhos volta a circular: 'Eu dei muita sorte'

Na mensagem enviada após ser levada à delegacia, condenada contou como foi recebida pelas outras detentas e perguntou sobre a situação do então namorado

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 14:27

Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

O lançamento do documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, da Netflix, fez uma antiga carta de Suzane von Richthofen voltar a repercutir nas redes sociais. Na mensagem, escrita após ela ser levada pela polícia, a condenada relatou ao então namorado, Daniel Cravinhos, como estava sendo tratada pelas outras detentas e quis saber como ele estava.

"Oi, Dan. Tudo bem, meu amor? Eu estou com muita saudades (sic)!!! As coisas por aqui vão muito bem… Eu estou na 89 DP, aqui perto da Francisco Morato! O lugar é bem diferente do que eu imaginava: é muito bonitinho, tudo arrumadinho!", escreveu no início da carta.

Felipe Zecchini Muniz, marido de Suzane Von Richthofen 1 de 7

Suzane contou que foi bem recebida pelas mulheres que estavam no local. Segundo ela, as detentas emprestaram roupas, toalha, sabonete e chinelo assim que chegou.

"Eu dei muita sorte porque as meninas daqui me trataram super bem e me ajudaram em tudo! Quando eu cheguei, elas já me emprestaram uma roupa limpinha, uma toalha de banho, um sabonete, um chinelo… muito show! Aí, eu tomei um banho muito bom (bem quentinho)!", relatou.

Na sequência, ela descreveu parte da rotina na delegacia e contou que recebeu duas sacolas com roupas e produtos de higiene, mas não sabia quem havia enviado os itens.

Carta de Suzane von Richthofen para Daniel Cravinhos Crédito: Reprodução

"Depois, eu comi aquele x-egg que sobrou do DHPP e fiquei conversando com a meninas! Tudo muito sussa… Aqui tem até TV! Umas seis horas, chegaram pra mim duas sacolas com várias roupas, produtos de higiene etc., mas eu não sei quem mandou tudo isso porque não tem nenhum cartãozinho", escreveu.

A carta também trazia detalhes sobre o horário de recolhimento. Suzane disse que as portas dos quartos eram trancadas por volta das 19h e só seriam abertas novamente às 9h do dia seguinte. "Eu acho que não vou nem perceber porque estou tão quebrada… Muito sono!", afirmou.