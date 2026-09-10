Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após enfrentar graves problemas financeiros, Nicolas Cage fica 'completamente arrasado' com cratera que ameaça engolir mansão de R$ 53 milhões; IMAGENS

Fonte próxima ao ator de 62 anos afirmou que os danos representam um novo problema financeiro para o astro, que já enfrentou uma grave crise envolvendo imóveis e dívidas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:09

A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu Crédito: Reprodução de vídeo/The New York Times e Debby Wong/Shutterstock.com

Nicolas Cage está enfrentando um novo problema gravíssimo envolvendo seu patrimônio. O ator de 62 anos ficou "completamente arrasado" depois que uma enorme cratera se abriu na entrada de sua mansão em Malibu, na Califórnia, e comprometeu a estrutura da propriedade, avaliada em 10,5 milhões de dólares, cerca de R$ 53 milhões.

A informação foi publicada pelo Radar Online, que ouviu uma fonte familiarizada com a situação. Segundo o relato, o episódio representa um duro golpe para o astro, principalmente pelo histórico de dificuldades financeiras que ele enfrentou nos últimos anos.

A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu

A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/KTTV
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução/X @CityMalibu
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução/X @TamraMcDougall
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/X @TamraMcDougall
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/The New York Times
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/KTTV
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução/X
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/The New York Times
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/The New York Times
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/The New York Times
1 de 11
A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu por Reprodução de vídeo/KTTV

"Este é um grande revés para Nic, envolvendo uma propriedade espetacular pela qual ele pagou uma quantia enorme", afirmou a fonte.

O problema aconteceu na manhã de terça-feira (8), quando parte do solo sob a entrada da garagem cedeu. A erosão provocou o rompimento de tubulações de água e gás e levou as autoridades a adotarem medidas de emergência na região. Foram determinadas evacuações enquanto o furacão Marie ameaça o litoral do sul da Califórnia com marés altas e chuvas.

A residência estava vazia quando equipes de emergência chegaram ao local, por volta das 5h45. Inicialmente, havia suspeita de um problema na rede principal de gás. Depois, foi constatado que a erosão havia levado o solo sob a entrada da propriedade.

A companhia Southern California Gas Company interrompeu o fornecimento de gás na área, enquanto as autoridades de Malibu declararam uma emergência local diante do tamanho da cratera.

Novo problema para o patrimônio de Nicolas Cage

Para a fonte ouvida pelo Radar Online, a preocupação de Cage vai além dos danos provocados pelo incidente. O temor estaria relacionado aos custos necessários para recuperar a propriedade.

"Este é um grande revés para Nic, envolvendo uma propriedade espetacular pela qual ele pagou uma quantia enorme. Considerando tudo o que ele já passou com imóveis e suas finanças, a perspectiva de ter de arcar novamente com uma propriedade que exigirá muito trabalho e despesas o deixou completamente arrasado", declarou.

Cage comprou a residência em Malibu em 2024, por US$ 10,5 milhões. A propriedade fica na região costeira atingida pelos efeitos da tempestade tropical Marie, que provocou condições adversas no litoral do sul da Califórnia.

Nicolas Cage

Nicolas Cage por Reprodução
Nicolas Cage interpreta Ben Reilly, alter ego do Siper-Noir, que combate o nazifascismo por divulgação
Nicolas Cage e Brooke Shields por Reprodução
Nicolas Cage arrepiante como o assassino Longlegs por divulgação
American actor Nicolas Cage on the set of Wild at Heart, written and directed by David Lynch. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images) por Divulgação
[Edicase]“O Peso do Talento” mostra Nicolas Cage recrutado pela CIA para ajudar a derrubar um superfã bilionário (Imagem: Reprodução digital | Lionsgate Productions) por
O ator norte-americano Nicolas Cage recebe um prêmio pelo conjunto da obra no encerramento do 39º Festival Internacional de Cinema do Cairo, no Egito.. por MOHAMED ELMAYMONY / AFP
Nicolas Cage por Debby Wong / Shutterstock.com
Nicolas Cage em Despedida em Las Vegas (1995) por Reprodução
Nicolas Cage em Motoqueiro Fantasma (2007) por Reprodução
Nicolas Cage por Reprodução
Nicolas Cage em cena de Con Air (1997) por Reprodução
1 de 12
Nicolas Cage por Reprodução

Ainda não há informações sobre quanto custará a recuperação da área atingida ou se os danos comprometeram outras partes do imóvel.

Ator já enfrentou crise milionária

O episódio também resgata um período complicado da vida financeira de Nicolas Cage. O ator chegou a acumular dívidas e colocou diversos imóveis à venda para tentar reorganizar as finanças.

Em entrevista concedida em 2022, ele falou sobre a situação. "Eu tinha todas essas dívidas e impostos e estava gastando US$ 20 mil por mês para manter a minha mãe em uma clínica psiquiátrica, eu não estava dando conta. Acabou acontecendo tudo ao mesmo tempo", declarou na ocasião.

Apesar do histórico, Cage conseguiu reconstruir sua situação financeira nos anos seguintes e voltou a investir em propriedades, incluindo a mansão de Malibu adquirida em 2024.

Até o momento, o ator não se manifestou publicamente sobre a cratera e os danos provocados na entrada de sua propriedade.

Nicolas Cage venceu o Oscar de Melhor Ator em 1996 por sua atuação em Despedida em Las Vegas (1995). Ele também recebeu uma indicação ao prêmio em 2003, por Adaptação (2002).

Leia mais

Imagem - Bar, espaço gourmet e banheiro com 'carinha de spa': como será a mansão de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda na Chapada

Bar, espaço gourmet e banheiro com 'carinha de spa': como será a mansão de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda na Chapada

Imagem - Boni revela qual foi a demissão mais difícil de fazer na Globo: 'Não tínhamos outra solução'

Boni revela qual foi a demissão mais difícil de fazer na Globo: 'Não tínhamos outra solução'

Imagem - Ana Castela visita família em cidade na fronteira e deixa escapar detalhe imprudente durante viagem

Ana Castela visita família em cidade na fronteira e deixa escapar detalhe imprudente durante viagem

Tags:

Nicolas Cage

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (10 de setembro): criatividade, encontros e oportunidades pedem equilíbrio

Cor e número da sorte de hoje (10 de setembro): criatividade, encontros e oportunidades pedem equilíbrio
Imagem - Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (10 de setembro)?

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (10 de setembro)?