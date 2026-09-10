TEMPESTADE

Após enfrentar graves problemas financeiros, Nicolas Cage fica 'completamente arrasado' com cratera que ameaça engolir mansão de R$ 53 milhões; IMAGENS

Fonte próxima ao ator de 62 anos afirmou que os danos representam um novo problema financeiro para o astro, que já enfrentou uma grave crise envolvendo imóveis e dívidas

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:09

A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu Crédito: Reprodução de vídeo/The New York Times e Debby Wong/Shutterstock.com

Nicolas Cage está enfrentando um novo problema gravíssimo envolvendo seu patrimônio. O ator de 62 anos ficou "completamente arrasado" depois que uma enorme cratera se abriu na entrada de sua mansão em Malibu, na Califórnia, e comprometeu a estrutura da propriedade, avaliada em 10,5 milhões de dólares, cerca de R$ 53 milhões.

A informação foi publicada pelo Radar Online, que ouviu uma fonte familiarizada com a situação. Segundo o relato, o episódio representa um duro golpe para o astro, principalmente pelo histórico de dificuldades financeiras que ele enfrentou nos últimos anos.

A cratera aberta em frente à mansão do ator Nicolas Cage em Malibu 1 de 11

"Este é um grande revés para Nic, envolvendo uma propriedade espetacular pela qual ele pagou uma quantia enorme", afirmou a fonte.

O problema aconteceu na manhã de terça-feira (8), quando parte do solo sob a entrada da garagem cedeu. A erosão provocou o rompimento de tubulações de água e gás e levou as autoridades a adotarem medidas de emergência na região. Foram determinadas evacuações enquanto o furacão Marie ameaça o litoral do sul da Califórnia com marés altas e chuvas.

A residência estava vazia quando equipes de emergência chegaram ao local, por volta das 5h45. Inicialmente, havia suspeita de um problema na rede principal de gás. Depois, foi constatado que a erosão havia levado o solo sob a entrada da propriedade.

A companhia Southern California Gas Company interrompeu o fornecimento de gás na área, enquanto as autoridades de Malibu declararam uma emergência local diante do tamanho da cratera.

A MESS IN MALIBU ‼️: The home of Hollywood blockbuster star Nicolas Cage was damaged after a massive sinkhole swallowed the driveway. Authorities said severe coastal erosion caused the collapse, with the sinkhole estimated to be about 30 feet by 30 feet in size.



Drone footage… pic.twitter.com/vuNcCT2eYF — FOX Weather (@foxweather) September 9, 2026

Novo problema para o patrimônio de Nicolas Cage

Para a fonte ouvida pelo Radar Online, a preocupação de Cage vai além dos danos provocados pelo incidente. O temor estaria relacionado aos custos necessários para recuperar a propriedade.

"Este é um grande revés para Nic, envolvendo uma propriedade espetacular pela qual ele pagou uma quantia enorme. Considerando tudo o que ele já passou com imóveis e suas finanças, a perspectiva de ter de arcar novamente com uma propriedade que exigirá muito trabalho e despesas o deixou completamente arrasado", declarou.

Cage comprou a residência em Malibu em 2024, por US$ 10,5 milhões. A propriedade fica na região costeira atingida pelos efeitos da tempestade tropical Marie, que provocou condições adversas no litoral do sul da Califórnia.

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Ainda não há informações sobre quanto custará a recuperação da área atingida ou se os danos comprometeram outras partes do imóvel.

Ator já enfrentou crise milionária

O episódio também resgata um período complicado da vida financeira de Nicolas Cage. O ator chegou a acumular dívidas e colocou diversos imóveis à venda para tentar reorganizar as finanças.

Em entrevista concedida em 2022, ele falou sobre a situação. "Eu tinha todas essas dívidas e impostos e estava gastando US$ 20 mil por mês para manter a minha mãe em uma clínica psiquiátrica, eu não estava dando conta. Acabou acontecendo tudo ao mesmo tempo", declarou na ocasião.

Heavy rain and high surf from Tropical Storm Marie battered the SoCal coast, causing a Malibu driveway to collapse into a sinkhole—taking a porta-potty with it—and triggering evacuations in Long Beach. ??️ #socal #malibu #california #californiastorm #tropicalstormmarie #cawx pic.twitter.com/EMPsUHwY5G — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) September 8, 2026

Apesar do histórico, Cage conseguiu reconstruir sua situação financeira nos anos seguintes e voltou a investir em propriedades, incluindo a mansão de Malibu adquirida em 2024.

Até o momento, o ator não se manifestou publicamente sobre a cratera e os danos provocados na entrada de sua propriedade.