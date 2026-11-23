SAIBA DETALHES

Após enterro de Gabriel Félix, Bel comove com promessa feita à filha com o influenciador: ‘Não vou deixar’

Gabriel Félix morreu aos 29 anos na última semana após encontro com amigos no futebol

Felipe Sena

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 18:41

Gabriel Félix, Isabelle Abreu e Ameli Crédito: Reprodução | Instagram

O influenciador Gabriel Félix morreu na última quinta-feira (19), aos 29 anos, e pegou fãs de surpresa. Neste sábado (21), após o velório e o sepultamento, a noiva do criador de conteúdo, Isabelle Abreu, conhecida nas redes sociais como Xsbel, fez um desabafo sobre a despedida e uma promessa à filha que tiveram juntos, Amelie, de 3 anos.



Ao comentar uma homenagem publicada pelo pai, Wagner Abreu, com imagens das coroas de flores dedicadas ao genro, na sua rede social, a influenciadora afirmou que fará questão de manter viva a memória do noivo. Gabriel foi sepultado no sábado (21), em Uberaba, Minas Gerais, em uma cerimônia reservada a familiares e amigos próximos.

Gabriel Félix e Isabelle Abreu são pais de Amelie 1 de 27

Na publicação, Isabelle abriu o coração sobre a dor da perda, relembrou momentos do relacionamento e fez uma série de promessas envolvendo a criação da filha. Entre elas, está a de contar à menina, ao longo dos anos, quem foi o pai e o amor que ele dedicava à família.

"Prometo, Gabriel, fazer com que ela lembre de ti todos os dias, prometo falar que você foi o melhor pai que ela poderia ter, prometo ler todas as cartas que escrevemos juntos pra ela, eu prometo que farei de tudo pra ficar bem. Você ainda é minha âncora e pra sempre vai ser, você é meu grande amor, e pra sempre vai ser", diz um trecho da mensagem.

Gabriel morreu na noite de quinta-feira (19), em Campinas, no interior de São Paulo, onde morava com Isabelle e a filha. O influenciador teria passado mal durante um encontro com amigos para jogar futebol. Ele chegou a receber socorro, mas não resistiu. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, a causa da morte foi um mal súbito.

Em um texto de despedida publicado na sexta-feira (20), Isabelle já havia lamentado a morte do companheiro e a dor de perder o parceiro com quem compartilhava a vida e a criação da filha, Amelie.

“Eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso, ontem a noite Gabriel faleceu. É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo. Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir”, escreveu em um trecho da publicação.

Nas redes sociais, o casal compartilhava uma estética vintage, vídeos de humor, referências à cultura nordestina e conteúdos sobre maternidade.