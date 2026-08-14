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Após esconder gestação, ex-Malhação Caroline Dallarosa exibe barrigão e explica motivo

Atriz escondeu a gestação da filha Lia até o sétimo mês

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:40

Ex-Malhação Caroline Dallarosa está grávida Crédito: Reprodução

Conhecida por interpretar a personagem Anjinha na temporada de 2019 de Malhação, a atriz Caroline Dallarosa, de 28 anos, usou suas redes sociais para exibir o avanço de sua primeira gestação. À espera de uma menina, que se chamará Lia, a artista divertiu os seguidores ao mostrar o tamanho da barriga em um vídeo descontraído: "Gente, eu vou explodir a qualquer momento e minha filha ainda nem está perto de sair".

Ex-Malhação Caroline Dallarosa está grávida 1 de 22

A gravidez pegou o público de surpresa após ter sido mantida em sigilo até o sétimo mês. Ao abrir uma caixa de perguntas no Instagram, Caroline explicou que a decisão de não compartilhar a notícia antes foi pensada para preservar sua saúde mental e o parceiro. "Queria ter uma gestação tranquila. A internet tem muita gente boa, mas ao mesmo tempo muita gente ruim. Não queria que nada atrapalhasse esse momento. O pai da neném também não é figura pública, então resolvi blindar ele também", relatou.

A atriz está em um relacionamento com o promotor de eventos Haroldinho Freitas, com quem assumiu namoro recentemente. Segundo Caroline, a descoberta do teste positivo aconteceu em fevereiro de forma inesperada. "Não estava esperando um positivo. Minha menstruação atrasou e achei que era coisa da minha cabeça. Fiz o teste achando que ia dar negativo e descer. Pois bem, positivou e entrei em estado de choque", contou.