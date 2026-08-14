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Após estreia como atriz, Ana Castela revela desejo de voltar às novelas: 'Podem me chamar'

Cantora pretende conciliar a agenda de shows com novos projetos na teledramaturgia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 14:30

Ana Castela em participação na novela
Ana Castela em participação na novela "Coração Acelerado" Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

Após fazer sua estreia na teledramaturgia interpretando a si mesma em 'Coração Acelerado', a cantora Ana Castela quer repetir a dose na televisão. Com o encerramento da trama das sete da TV Globo, a artista afirmou que a vivência nos estúdios despertou o interesse por novas oportunidades como atriz.

Mansão de Ana Castela em Orlando

Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
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Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
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Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram

A despedida oficial do projeto na grade da emissora acontece neste sábado (15), logo após o Altas Horas, com a exibição do especial musical 'Turnê Coração Acelerado'. Gravado em Goiânia, o espetáculo reuniu nomes da música sertaneja ao lado de integrantes do elenco, como Isadora Cruz, Filipe Bragança, Gabz e Isabelle Drummond, que subiu ao palco caracterizada para dançar ao lado da Boiadeira.

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Ao avaliar a passagem pelo folhetim, Ana destacou o impacto de dialogar com uma audiência diferente daquela que acompanha suas apresentações. "Vivi uma conexão diferente da música, porque o público acompanhou uma história e se envolveu com os personagens ao longo dos capítulos. Vi muita gente comentando nas redes e querendo saber os desfechos. Na música, já estou mais familiarizada com essa troca", pontuou.

Animada com o resultado, a cantora garantiu que está aberta para avaliar futuros convites de autores e diretores de televisão. "Com certeza! Ainda não sei exatamente como vou conciliar um projeto audiovisual com a agenda de shows, mas podem me chamar que a gente dá um jeito. Foi uma experiência que me despertou muita vontade de seguir explorando esse universo", declarou.

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Tags:

Novela ana Castela Novelas da Rede Globo Atriz Coração Acelerado

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