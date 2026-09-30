Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após expor crise financeira, Fiuk faz harmonização facial e mostra resultado; veja antes e depois

Cantor exibiu o novo visual ao vivo dias após revelar custo de vida de até R$ 50 mil e venda de carros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:25

Fiuk fez desabafo sobre condição financeira atual
Fiuk fez desabafo sobre condição financeira atual Crédito: Reprodução | Instagram

Fiuk surpreendeu o público ao surgir com o rosto transformado na tarde desta terça-feira (29). Durante participação ao vivo no Fofocalizando, no SBT, o cantor exibiu o resultado de uma série de procedimentos estéticos faciais, comparando sua aparência anterior com as mudanças recentes na mandíbula e traços do rosto. 

Veja antes e depois de Fiuk após harmonização facial

Fiuk passa por harmonização facial por Divulgação/SBT
Fiuk passa por harmonização facial por Divulgação/SBT
Fiuk passa por harmonização facial por Divulgação/SBT
Fiuk passa por harmonização facial por Divulgação/SBT
Fiuk por Reprodução/Redes Sociais
Fiuk passa por harmonização facial por Divulgação/SBT
Fiuk por Reprodução/Redes Sociais
Fiuk por Reprodução/Redes Sociais
Fiuk por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Fiuk passa por harmonização facial por Divulgação/SBT

A transformação acontece em um momento de grande repercussão em torno de sua vida pessoal. Recentemente, o ex-BBB virou assunto nas redes sociais ao revelar os desafios de seus gastos mensais e expor a convivência abalada com o pai, o cantor Fábio Jr., relação que se desgastou definitivamente no último ano.

Apesar de alegar aperto nas contas, o artista deixou os internautas surpresos ao expor suas despesas em entrevista ao canal Primo Rico, comandado por Thiago Nigro. Na conversa, ele admitiu desembolsar entre R$ 40 mil e R$ 50 mil a cada trinta dias para bancar sua rotina em uma casa alugada no bairro nobre de Alphaville, na Grande São Paulo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Em meio a dificuldades financeiras, Fiuk anuncia novo negócio no setor automotivo

Após revelar gastos mensais de até R$ 50 mil, Fiuk coloca à venda carrão de luxo avaliado em R$ 800 mil

Após show para 67 pessoas, Fiuk se pronuncia sobre repercussão e rebate críticas

Fiuk se despede dos palcos com show para 67 pessoas em espaço que cabe mil

Alô, Serasa! Em crise financeira e deserdado pelo pai, Fiuk acumula valor de carro em dívidas

Aos 35 anos, o artista explicou como faz para arcar com o alto padrão de vida. Sem contrato fixo na televisão, ele afirmou que seu faturamento oscila bastante e depende diretamente de publicidades nas redes sociais e de negociações no mercado automotivo.

Para conseguir manter esse padrão após declarar o distanciamento da herança familiar, o artista passou a negociar seus próprios veículos. Entre os modelos colocados à venda, estão relíquias como um Fiat Uno de 1996 e um sedã Mercedes-Benz da década de 1990, além de uma caminhonete de grande porte avaliada em R$ 250 mil.

Leia mais

Imagem - Morre Cidinha Moraes, vocalista da banda católica Vida Reluz, aos 60 anos

Morre Cidinha Moraes, vocalista da banda católica Vida Reluz, aos 60 anos

Imagem - Amigo de Gugu Liberato, Homero Salles explica acidente que causou a morte do apresentador: 'Pisou em falso'

Amigo de Gugu Liberato, Homero Salles explica acidente que causou a morte do apresentador: 'Pisou em falso'

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Verdades soam como indiretas' - Apresentadora manda recado sincero sobre carapuça

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Verdades soam como indiretas' - Apresentadora manda recado sincero sobre carapuça

Tags:

Harmonização Fiuk Harmonização Facial

Mais recentes

Imagem - Filha de Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morre aos 13 anos: 'Era a luz de nossas vidas'

Filha de Chad Lowe, Fiona Hepler Lowe morre aos 13 anos: 'Era a luz de nossas vidas'
Imagem - Mulher que matou por ciúme e será a primeira executada em 200 anos faz último pedido

Mulher que matou por ciúme e será a primeira executada em 200 anos faz último pedido
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de setembro): decisões práticas ajudam a construir mais estabilidade

Cor e número da sorte de hoje (30 de setembro): decisões práticas ajudam a construir mais estabilidade