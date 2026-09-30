MUDOU MUITO?

Após expor crise financeira, Fiuk faz harmonização facial e mostra resultado; veja antes e depois

Cantor exibiu o novo visual ao vivo dias após revelar custo de vida de até R$ 50 mil e venda de carros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:25

Fiuk fez desabafo sobre condição financeira atual Crédito: Reprodução | Instagram

Fiuk surpreendeu o público ao surgir com o rosto transformado na tarde desta terça-feira (29). Durante participação ao vivo no Fofocalizando, no SBT, o cantor exibiu o resultado de uma série de procedimentos estéticos faciais, comparando sua aparência anterior com as mudanças recentes na mandíbula e traços do rosto.

Veja antes e depois de Fiuk após harmonização facial 1 de 9

A transformação acontece em um momento de grande repercussão em torno de sua vida pessoal. Recentemente, o ex-BBB virou assunto nas redes sociais ao revelar os desafios de seus gastos mensais e expor a convivência abalada com o pai, o cantor Fábio Jr., relação que se desgastou definitivamente no último ano.

Apesar de alegar aperto nas contas, o artista deixou os internautas surpresos ao expor suas despesas em entrevista ao canal Primo Rico, comandado por Thiago Nigro. Na conversa, ele admitiu desembolsar entre R$ 40 mil e R$ 50 mil a cada trinta dias para bancar sua rotina em uma casa alugada no bairro nobre de Alphaville, na Grande São Paulo.

Aos 35 anos, o artista explicou como faz para arcar com o alto padrão de vida. Sem contrato fixo na televisão, ele afirmou que seu faturamento oscila bastante e depende diretamente de publicidades nas redes sociais e de negociações no mercado automotivo.