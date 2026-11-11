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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12:20
O ex-ator mirim Brandon "Bug" Hall, conhecido por ter dado vida ao personagem Alfalfa no filme 'Os Batutinhas' (1994), causou revolta nas redes sociais após arrecadar mais de US$ 27 mil (cerca de R$ 140 mil) em uma vaquinha virtual. O ex-artista havia criado a campanha pedindo apenas US$ 2 mil (por volta de R$ 10 mil) para quitar contas básicas de luz, gás e telefone no Arkansas, nos Estados Unidos, onde vive em um trailer com a esposa Jill Marie Degraph e cinco filhos.
Bug Hall, o Alfafa do filme 'Os Batutinhas'
A campanha foi aberta no GoFundMe, um site de vaquinhas bastante usado nos Estados Unidos. Hall alegou aos seguidores que a família passava por aperto durante a mudança para uma área no campo e precisava de combustível para enfrentar o frio antes do parto do sexto bebê do casal.
O apelo viralizou e atraiu doadores, mas levantou desconfiança. Dezenas de usuários denunciaram a vaquinha por suspeita de golpe, o que levou a administração da plataforma a congelar a conta de forma preventiva para investigar a veracidade das informações.
O bloqueio impediu Hall de encerrar a campanha quando bateu a meta de US$ 2 mil. Quando o site confirmou os dados e liberou o saldo integral, o valor total já passava dos US$ 27 mil. Cobrado pelos internautas para fazer o estorno dos mais de US$ 25 mil extras aos doadores, o ex-ator avisou que vai ficar com todo o dinheiro. Segundo ele, o travamento do sistema foi "um sinal divino" de que a família merecia receber essa ajuda financeira maior.
A justificativa não caiu bem entre os seguidores, que cobraram o ex-artista a arrumar um trabalho com carteira assinada em vez de pedir dinheiro na internet enquanto segue tendo filhos. Hall respondeu que a procriação é o objetivo principal do casamento segundo a sua fé católica tradicional. Ele também declarou que trabalha o dia todo na roça.
Filme 'Os Batutinhas' (1994)
O ex-ator abandonou a carreira em Hollywood em abril de 2025, dizendo que atuar em filmes e séries ia contra suas convicções religiosas. Já no início de 2026, ele anunciou ter feito um voto de pobreza leigo, doando quase todos os seus bens e reduzindo os gastos da casa para cerca de US$ 300 mensais.
Com a quantia, o ex-ator mirim já listou o que pretende comprar: um trator, equipamentos de marcenaria, animais para criação e material para construir uma casa de alvenaria para tirar a família do trailer.
A repercussão do caso fez o público relembrar episódios do antigo astro mirim. Em 2020, Hall foi detido pela polícia do Texas por inalar produtos químicos de latas de aerossol em um hotel, fato que ele chamou de recaída. No começo de 2026, ele voltou a ser preso em Ohio por faltar a uma audiência judicial após ser flagrado dirigindo sem seguro.