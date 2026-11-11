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Após fazer voto de pobreza, Alfalfa de 'Os Batutinhas' pede dinheiro para 6º filho e gera polêmica

Brandon Hall ganhou valor acima do esperado e se recusou a devolver

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12:20

Brandon 'Bug' Hall, o 'Alfalfa' de 'Os Batutinhas' vai ter o sexto filho Crédito: Reprodução/GoFundMe/Redes Sociais (Imagem melhorada com IA)

O ex-ator mirim Brandon "Bug" Hall, conhecido por ter dado vida ao personagem Alfalfa no filme 'Os Batutinhas' (1994), causou revolta nas redes sociais após arrecadar mais de US$ 27 mil (cerca de R$ 140 mil) em uma vaquinha virtual. O ex-artista havia criado a campanha pedindo apenas US$ 2 mil (por volta de R$ 10 mil) para quitar contas básicas de luz, gás e telefone no Arkansas, nos Estados Unidos, onde vive em um trailer com a esposa Jill Marie Degraph e cinco filhos.

Bug Hall, o Alfafa do filme 'Os Batutinhas' 1 de 14

A campanha foi aberta no GoFundMe, um site de vaquinhas bastante usado nos Estados Unidos. Hall alegou aos seguidores que a família passava por aperto durante a mudança para uma área no campo e precisava de combustível para enfrentar o frio antes do parto do sexto bebê do casal.

O apelo viralizou e atraiu doadores, mas levantou desconfiança. Dezenas de usuários denunciaram a vaquinha por suspeita de golpe, o que levou a administração da plataforma a congelar a conta de forma preventiva para investigar a veracidade das informações.

O bloqueio impediu Hall de encerrar a campanha quando bateu a meta de US$ 2 mil. Quando o site confirmou os dados e liberou o saldo integral, o valor total já passava dos US$ 27 mil. Cobrado pelos internautas para fazer o estorno dos mais de US$ 25 mil extras aos doadores, o ex-ator avisou que vai ficar com todo o dinheiro. Segundo ele, o travamento do sistema foi "um sinal divino" de que a família merecia receber essa ajuda financeira maior.

A justificativa não caiu bem entre os seguidores, que cobraram o ex-artista a arrumar um trabalho com carteira assinada em vez de pedir dinheiro na internet enquanto segue tendo filhos. Hall respondeu que a procriação é o objetivo principal do casamento segundo a sua fé católica tradicional. Ele também declarou que trabalha o dia todo na roça.

Filme 'Os Batutinhas' (1994) 1 de 5

O ex-ator abandonou a carreira em Hollywood em abril de 2025, dizendo que atuar em filmes e séries ia contra suas convicções religiosas. Já no início de 2026, ele anunciou ter feito um voto de pobreza leigo, doando quase todos os seus bens e reduzindo os gastos da casa para cerca de US$ 300 mensais.

Com a quantia, o ex-ator mirim já listou o que pretende comprar: um trator, equipamentos de marcenaria, animais para criação e material para construir uma casa de alvenaria para tirar a família do trailer.