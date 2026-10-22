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Após filha de Deolane ser internada em hospital, irmã da influenciadora atualiza estado da criança

Valentina, de 10 anos, teria sido hospitalizada após saber de nova decisão da Justiça envolvendo a mãe

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:00

Valentina, Deolane e Dayanne Bezerra: irmã da influenciadora atualizou estado de saúde da sobrinha
Valentina, Deolane e Dayanne Bezerra: irmã da influenciadora atualizou estado de saúde da sobrinha Crédito: Reprodução

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, atualizou o estado de saúde da sobrinha Valentina, de 10 anos, nesta quinta-feira (22). A menina foi internada em um hospital particular de São Paulo após, segundo relatos de pessoas próximas à família, sofrer uma crise emocional ao saber de uma nova decisão desfavorável à mãe na Justiça.

Em uma publicação nas redes sociais, Dayanne tranquilizou os seguidores e explicou que a criança permanece internada apenas para observação médica. A expectativa era de que Valentina pudesse voltar para casa ainda nesta quinta-feira, caso apresentasse boa evolução.

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, falou sobre estado de saúde de Valentina

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, falou sobre estado de saúde de Valentina por Reprodução/Instagram
Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, falou sobre estado de saúde de Valentina por Reprodução/Instagram
Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, falou sobre estado de saúde de Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e Dayanne Bezerra por Reprodução/Instagram
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Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, falou sobre estado de saúde de Valentina por Reprodução/Instagram

"Quem está me perguntando, ela está internada, mas só em observação. Se Deus quiser e ele quer, amanhã vamos pra casa", escreveu a influenciadora em uma publicação feita na quarta-feira (21).

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, Valentina teria ficado desesperada após saber que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não acolheu dois pedidos de habeas corpus apresentados pela defesa da mãe. Durante o episódio, a menina teria quebrado objetos dentro da residência antes de ser levada ao hospital.

Deolane com carrões

Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
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Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram

Martinha Girassol, amiga e funcionária da família, também relatou o ocorrido nas redes sociais. Em um vídeo emocionado, ela afirmou que a criança estaria com dificuldades para lidar com a ausência da mãe.

"A Valentina teve uma crise de pânico. Uma criança de 10 anos, gente, com tudo o que está passando, com a mãe presa. Ela está no hospital com uma crise. Quebrou a casa toda", declarou.

A defesa de Deolane já havia apresentado à Justiça um laudo psicológico que apontaria sofrimento emocional intenso da menina durante o afastamento da mãe. O documento foi usado como argumento para tentar substituir a prisão preventiva da influenciadora por prisão domiciliar.

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