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Após filha de Deolane ser internada em hospital, irmã da influenciadora atualiza estado da criança

Valentina, de 10 anos, teria sido hospitalizada após saber de nova decisão da Justiça envolvendo a mãe

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:00

Valentina, Deolane e Dayanne Bezerra: irmã da influenciadora atualizou estado de saúde da sobrinha Crédito: Reprodução

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, atualizou o estado de saúde da sobrinha Valentina, de 10 anos, nesta quinta-feira (22). A menina foi internada em um hospital particular de São Paulo após, segundo relatos de pessoas próximas à família, sofrer uma crise emocional ao saber de uma nova decisão desfavorável à mãe na Justiça.

Em uma publicação nas redes sociais, Dayanne tranquilizou os seguidores e explicou que a criança permanece internada apenas para observação médica. A expectativa era de que Valentina pudesse voltar para casa ainda nesta quinta-feira, caso apresentasse boa evolução.

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, falou sobre estado de saúde de Valentina 1 de 4

"Quem está me perguntando, ela está internada, mas só em observação. Se Deus quiser e ele quer, amanhã vamos pra casa", escreveu a influenciadora em uma publicação feita na quarta-feira (21).

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, Valentina teria ficado desesperada após saber que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não acolheu dois pedidos de habeas corpus apresentados pela defesa da mãe. Durante o episódio, a menina teria quebrado objetos dentro da residência antes de ser levada ao hospital.

Deolane com carrões 1 de 18

Martinha Girassol, amiga e funcionária da família, também relatou o ocorrido nas redes sociais. Em um vídeo emocionado, ela afirmou que a criança estaria com dificuldades para lidar com a ausência da mãe.

"A Valentina teve uma crise de pânico. Uma criança de 10 anos, gente, com tudo o que está passando, com a mãe presa. Ela está no hospital com uma crise. Quebrou a casa toda", declarou.