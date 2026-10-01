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Após fim do casamento com Thiago Lacerda, Vanessa Lóes muda nome nas redes sociais

Atriz retirou o sobrenome do ex-marido do perfil no Instagram poucos dias depois de o ator confirmar o término da união de 25 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:29

Vanessa Lóes retirou o sobrenome de Thiago Lacerda do Instagram após o fim do casamento de 25 anos
Vanessa Lóes retirou o sobrenome de Thiago Lacerda do Instagram após o fim do casamento de 25 anos Crédito: Reprodução

Vanessa Lóes fez uma mudança no perfil do Instagram poucos dias depois de Thiago Lacerda confirmar publicamente o fim do casamento dos dois. A atriz deixou de usar o sobrenome do ator na rede social e voltou a aparecer apenas como Vanessa Lóes.

Até então, o perfil da artista estava identificado como “Vanessa Lóes Lacerda”. A alteração foi percebida nesta quarta-feira (31), em meio à nova fase vivida pelo ex-casal.

Vanessa Lóes e Thiago Lacerda

Vanessa Lóes e Thiago Lacerda com os três filhos por Reprodução/Redes Sociais
Laura (Vanessa Lóes) e Lúcio (Thiago Lacerda) em A Vida da Gente, em 2011 por Reprodução/Redes Sociais
Laura (Vanessa Lóes) e Lúcio (Thiago Lacerda) em A Vida da Gente, em 2011 por Divulgação/Globo/Matheus Cabral
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda com os três filhos por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lóes na novela "A vida da gente" por João Miguel Jr./TV Globo
Thiago Lacerda e Vanessa Lóes por Reprodução/Instagram
Confita detalhes da propriedade de Thiago Lacerda por Reprodução | Redes Sociais
Thiago Lacerda e Vanessa Lóes por Reprodução | Instagram
Thiago Lacerda por Reprodução | Instagram
“O Amor Natural” com Thiago Lacerda por Reprodução
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda por Reprodução/Redes Sociais
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Vanessa Lóes e Thiago Lacerda com os três filhos por Reprodução/Redes Sociais

Thiago confirmou a separação no último dia 20 de setembro, em entrevista ao jornal O Globo. Na ocasião, o ator contou que o fim da relação não aconteceu de forma repentina e que a decisão foi resultado de um processo que se estendeu por um longo período.

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A história dos dois começou em 2001 e a união foi oficializada em 2007. Ao longo de 25 anos juntos, Vanessa e Thiago construíram uma família com três filhos: Gael, de 18 anos, Cora, de 16, e Pilar, de 12.

Ao falar sobre o término, Thiago também destacou a intenção de preservar o respeito e a discrição entre os dois durante a nova etapa. O ator descreveu o momento como delicado e ressaltou a importância dos anos compartilhados com Vanessa.

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