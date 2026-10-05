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Após gafe sobre a morte de Rick em A Fazenda 18, Carol Lekker desiste da TV e deixa o Brasil

Carol Lekker comunicou a morte de Rick Sollo para sua amiga, primeira eliminada de A Fazenda 18, e foi duramente criticada nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:04

Carol Lekker Crédito: Reprodução | Instagram

A passagem de Carol Lekker, de 29 anos, como apresentadora foi curta. Após gafe envolvendo uma notícia sobre a morte do cantor Rick, a influenciadora decidiu retornar à Espanha, onde mora com o marido, o empresário holandês Maik Riksen.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, Carol Lekker deixou o Brasil após tomar a decisão.

A Fazenda 17: Carol Lekker 1 de 11

A saída de Carol Lekker do Brasil acontece após a profissional revelar durante uma transmissão ao vivo a morte de Rick Sollo, que formava dupla com Renner, para a cantora Adryana Ribeiro, amiga do artista e primeira eliminada de A Fazenda 18, durante a Cabine de Descompressão.

A forma como a informação foi comunicada pela apresentadora provocou uma série de críticas nas redes sociais.

A situação ainda foi mal vista durante a Cabine de Descompressão, comandada por Christina Rocha.

A apresentadora afirmou ter sido surpreendida pelo assunto e posteriormente pediu desculpas a Adryana Ribeiro diante da repercussão causada pela revelação.