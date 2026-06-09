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Após ganhar 20 kg de massa muscular, Ruivinha de Marte mostra transformação e aposta em harmonização nos glúteos

Influenciadora revelou procedimento estético para dar mais projeção à região do bumbum

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:48

Ruivinha de Marte Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Ruivinha de Marte voltou a impressionar os seguidores ao mostrar sua evolução corporal nas redes sociais. Aos 29 anos, ela compartilhou nesta segunda-feira (8) um vídeo reunindo diferentes fases de sua transformação física, resultado de uma rotina focada em treinos e alimentação balanceada.

Conhecida por pesar cerca de 43 quilos no início da jornada, Ruivinha já ganhou aproximadamente 20 kg de massa muscular e exibiu o resultado alcançado ao longo dos últimos anos. No registro publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora destacou as mudanças no corpo, especialmente nas pernas e nos glúteos.

Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos 1 de 11

Além da evolução conquistada com exercícios, Ruivinha também revelou ter passado por uma harmonização de glúteos em uma clínica estética. O procedimento foi realizado com aplicações de ácido hialurônico para aumentar a projeção e o contorno da região. "Bumbum de Marte", brincou a influenciadora ao mostrar o resultado inicial do tratamento.

Empolgada com a mudança, ela contou que a harmonização ainda está no começo e que novas sessões devem ser realizadas. Segundo Ruivinha, a intenção foi valorizar ainda mais os resultados obtidos com os treinos.

Evolução de Ruivinha de Marte 1 de 25

"Gente, primeira sessão concluída, a harmonização de glúteo, tá? Essa é a primeira, a gente vai aplicar algumas vezes, né? Mas eu fiquei apaixonada, vou mostrar para vocês. Sem o vestido, né? Agora só vou andar que nem o S por aí, né, mostrando esse glúteo enorme. Olhem só, gente, olhem esse glúteo, maravilhoso, bem redondinho, com projeção. Gente, é de escola de samba no ano que vem, tá?", falou.

A influenciadora também aproveitou para esclarecer dúvidas dos seguidores sobre o procedimento. Ela explicou que utilizou ácido hialurônico e negou que tenha recorrido ao PMMA, substância frequentemente associada a procedimentos de preenchimento corporal.