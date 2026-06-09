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Após ganhar 20 kg de massa muscular, Ruivinha de Marte mostra transformação e aposta em harmonização nos glúteos

Influenciadora revelou procedimento estético para dar mais projeção à região do bumbum

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:48

Ruivinha de Marte
Ruivinha de Marte Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Ruivinha de Marte voltou a impressionar os seguidores ao mostrar sua evolução corporal nas redes sociais. Aos 29 anos, ela compartilhou nesta segunda-feira (8) um vídeo reunindo diferentes fases de sua transformação física, resultado de uma rotina focada em treinos e alimentação balanceada.

Conhecida por pesar cerca de 43 quilos no início da jornada, Ruivinha já ganhou aproximadamente 20 kg de massa muscular e exibiu o resultado alcançado ao longo dos últimos anos. No registro publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora destacou as mudanças no corpo, especialmente nas pernas e nos glúteos.

Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos

Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
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Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram

Além da evolução conquistada com exercícios, Ruivinha também revelou ter passado por uma harmonização de glúteos em uma clínica estética. O procedimento foi realizado com aplicações de ácido hialurônico para aumentar a projeção e o contorno da região. "Bumbum de Marte", brincou a influenciadora ao mostrar o resultado inicial do tratamento.

Empolgada com a mudança, ela contou que a harmonização ainda está no começo e que novas sessões devem ser realizadas. Segundo Ruivinha, a intenção foi valorizar ainda mais os resultados obtidos com os treinos.

Evolução de Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte soma mais de 20 milhões de seguidores no TikTok por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte é o nome artístico para Anny Bergatin por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte começou a ficar famosa em 2020 por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte foi a 10ª eliminada da Fazenda  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte fez uma harmonização facial  por Reprodução/Redes Sociais
Em seguida, Ruivinha de Marte colocou silicone nos seios por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte também colocou lentes de contato nos dentes por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte  por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte; antes e depois  por Reprodução/Redes Sociais
Influenciadora Ruivinha de Marte anuncia entrada no fisiculturismo por Divulgação
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Ruivinha de Marte soma mais de 20 milhões de seguidores no TikTok por Reprodução/Instagram

"Gente, primeira sessão concluída, a harmonização de glúteo, tá? Essa é a primeira, a gente vai aplicar algumas vezes, né? Mas eu fiquei apaixonada, vou mostrar para vocês. Sem o vestido, né? Agora só vou andar que nem o S por aí, né, mostrando esse glúteo enorme. Olhem só, gente, olhem esse glúteo, maravilhoso, bem redondinho, com projeção. Gente, é de escola de samba no ano que vem, tá?", falou.

A influenciadora também aproveitou para esclarecer dúvidas dos seguidores sobre o procedimento. Ela explicou que utilizou ácido hialurônico e negou que tenha recorrido ao PMMA, substância frequentemente associada a procedimentos de preenchimento corporal.

"Gente, fiz um procedimento no bumbum hoje, uma harmonização, né? É, claro que meu bumbum já melhorou muito, né, com os treinos, mas a gente quis dar um... um glowzinho, um bumbunzinho mais redondo, mais projetado. Quando tiver melhor eu vou mostrar o resultado melhor com biquíni. As meninas estão perguntando se é PMMA. Não, gente, não é PMMA, não! É ácido hialurônico. Ela não trabalha com PMMA", falou.

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