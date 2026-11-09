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Após golpe financeiro, Giovanna Gold anuncia venda de roupas usadas em A Fazenda 18

Atriz colocou peças e malas do reality à venda por valores a partir de R$ 50; artista afirma que criminosos continuam tentando fazer compras em seu nome

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 22:04

Giovanna Gold anunciou a venda de roupas e malas usadas em A Fazenda 18 após perder dinheiro em um golpe financeiro
Giovanna Gold anunciou a venda de roupas e malas usadas em A Fazenda 18 após perder dinheiro em um golpe financeiro Crédito: Reprodução

A atriz Giovanna Gold, de 62 anos, decidiu vender roupas e acessórios que usou durante sua participação em A Fazenda 18, da Record, para tentar recuperar parte do dinheiro perdido em um golpe financeiro. A ex-peoa anunciou nas redes sociais que os itens serão comercializados por preços a partir de R$ 50.

Entre os produtos estão roupas e malas levadas para o confinamento. Segundo Giovanna, cada peça terá um selo de cerejinha e representará uma lembrança de sua passagem pelo reality.

“Eu vou vender todas as minhas roupas da Fazenda, as malas. O preço começa partindo de R$ 50, R$ 100, R$ 200. Todas vão com um selo de cerejinha, todas vão contando um pedaço de mim”, explicou.

Giovanna Gold

Giovanna Gold por Reprodução
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Giovanna Gold por Reprodução
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Giovanna Gold por Reprodução

A atriz detalhou que as peças de cima terão preços a partir de R$ 50, enquanto as de baixo começarão em R$ 100. Já os itens de grife serão vendidos por R$ 200 ou mais. Ela também agradeceu às pessoas que fizeram transferências para ajudá-la após o relato do golpe.

O caso veio a público na sexta-feira (6), quando Giovanna contou que criminosos se passaram por profissionais da Justiça, incluindo seu advogado e um promotor, para enganá-la. Segundo a artista, os golpistas retiraram todo o dinheiro disponível em sua conta, que chegou a ficar com saldo negativo de R$ 3 mil.

Em uma nova manifestação, a ex-peoa afirmou que ainda está abalada e que os criminosos continuam tentando realizar compras em seu nome. Ela relatou receber mensagens com códigos de confirmação de transações.

Giovanna também disse que não se sente preparada para conceder entrevistas sobre o episódio. Após contestar as movimentações bancárias, a atriz informou que pretendia registrar um boletim de ocorrência.

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