A PARTIR DE R$50

Após golpe financeiro, Giovanna Gold anuncia venda de roupas usadas em A Fazenda 18

Atriz colocou peças e malas do reality à venda por valores a partir de R$ 50; artista afirma que criminosos continuam tentando fazer compras em seu nome

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 22:04

Giovanna Gold anunciou a venda de roupas e malas usadas em A Fazenda 18 após perder dinheiro em um golpe financeiro Crédito: Reprodução

A atriz Giovanna Gold, de 62 anos, decidiu vender roupas e acessórios que usou durante sua participação em A Fazenda 18, da Record, para tentar recuperar parte do dinheiro perdido em um golpe financeiro. A ex-peoa anunciou nas redes sociais que os itens serão comercializados por preços a partir de R$ 50.

Entre os produtos estão roupas e malas levadas para o confinamento. Segundo Giovanna, cada peça terá um selo de cerejinha e representará uma lembrança de sua passagem pelo reality.

“Eu vou vender todas as minhas roupas da Fazenda, as malas. O preço começa partindo de R$ 50, R$ 100, R$ 200. Todas vão com um selo de cerejinha, todas vão contando um pedaço de mim”, explicou.

Giovanna Gold 1 de 6

A atriz detalhou que as peças de cima terão preços a partir de R$ 50, enquanto as de baixo começarão em R$ 100. Já os itens de grife serão vendidos por R$ 200 ou mais. Ela também agradeceu às pessoas que fizeram transferências para ajudá-la após o relato do golpe.

O caso veio a público na sexta-feira (6), quando Giovanna contou que criminosos se passaram por profissionais da Justiça, incluindo seu advogado e um promotor, para enganá-la. Segundo a artista, os golpistas retiraram todo o dinheiro disponível em sua conta, que chegou a ficar com saldo negativo de R$ 3 mil.

Em uma nova manifestação, a ex-peoa afirmou que ainda está abalada e que os criminosos continuam tentando realizar compras em seu nome. Ela relatou receber mensagens com códigos de confirmação de transações.