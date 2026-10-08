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Após morte de Rick, Renner anuncia carreira solo e cria projeto para manter legado da dupla

Cantor seguirá nos palcos interpretando sucessos de Rick & Renner, após perder o parceiro em acidente de helicóptero em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14:19

Renner
Renner Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Renner anunciou, nesta quinta-feira (8), que continuará sua trajetória musical em carreira solo após a morte de Rick, seu parceiro de dupla durante quatro décadas. O sertanejo apresentou o projeto "Rick & Renner pra Sempre - O Legado", criado para preservar a história dos dois artistas e manter suas músicas nos palcos.

A decisão foi comunicada pouco mais de duas semanas depois da morte de Rick, aos 59 anos, em um acidente de helicóptero na Serra Catarinense.

Rick e Renner, sucesso das antigas

Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
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Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação

Em uma mensagem divulgada ao público, Renner destacou a importância da parceria e afirmou que a ausência do amigo deixou uma saudade difícil de dimensionar. "A partida de Rick deixou uma saudade impossível de medir. Foram anos de amizade, estrada, música e uma história construída ao lado de milhões de brasileiros que fizeram de Rick & Renner parte de suas próprias vidas", diz um trecho do comunicado.

O cantor também ressaltou que a nova fase não representa o abandono da história construída pela dupla, mas uma maneira de homenagear o parceiro. "O legado de Rick & Renner continuará", anunciou.

Com o nome "Rick & Renner pra Sempre - O Legado", o projeto prevê apresentações de Renner com músicas que marcaram a carreira dos sertanejos.

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Segundo o comunicado, a proposta é revisitar momentos importantes da trajetória dos artistas e preservar a identidade musical que conquistou fãs ao longo de gerações. "Mais do que seguir, é tempo de honrar. Honrar sua trajetória, sua voz, sua essência e tudo aquilo que foi semeado ao longo de tantos anos", afirma a mensagem.

A equipe também destacou que a iniciativa foi planejada com respeito à memória de Rick e ao público que acompanhou a dupla.

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Quatro décadas de parceria

Rick e Renner construíram uma trajetória de aproximadamente 40 anos na música sertaneja. A carreira dos dois foi marcada por sucessos como "Ela É Demais", além de separações e reconciliações profissionais.

Após períodos afastados, os cantores retomaram definitivamente a parceria em 2018 e seguiram se apresentando juntos até setembro de 2026.

Família de Renner, da dupla com Rick

Victor, filho de Renner, em foto antiga publicada por Igor por Reprodução/Instagram
Renner e Rick por Reprodução/Instagram
Renner com o filho caçula, Davi, e a esposa, Tere Oberger por Reprodução/Instagram
Filho caçula de Renner, Davi por Reprodução/Instagram
Renner com o filho Igor por Reprodução/Instagram
Renner com o filho caçula, Davi por Reprodução/Instagram
Renner com os filhos Igor e Italo por Reprodução/Instagram
Renner com o filho caçula, Davi, e a esposa, Tere Oberger por Reprodução/Instagram
Enzo, um dos filhos de Renner, em foto antiga por Reprodução/Instagram
Igor, um dos filhos de Renner por Reprodução/Instagram
Renner com o filho Igor por Reprodução/Instagram
Renner com o filho Igor e a filha Amanda por Reprodução/Instagram
Renner e Enzo em foto de 2016 por Reprodução/Instagram
Amanda, filha de Renner, com Bernardo por Reprodução/Instagram
Igor e Enzo, filhos de Renner, em foto de 2016 por Reprodução/Instagram
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Victor, filho de Renner, em foto antiga publicada por Igor por Reprodução/Instagram

Rick morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A morte foi confirmada em 22 de setembro, depois que a aeronave foi localizada.

Além do cantor, outras quatro pessoas morreram no acidente: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Com o anúncio desta quinta-feira, Renner inicia uma nova etapa da carreira, desta vez sem o parceiro ao lado, mas mantendo o repertório e a memória de Rick como parte central de suas apresentações.

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