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Após Mr. Olympia, Juju Salimeni revela tradição anual com o noivo nos EUA: 'Só uma vez por ano'

Musa fitness e Diogo Basaglia se esbaldaram logo após o término do concurso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 07:36

Juju Salimeni e Diogo Basaglia participaram do Mr. Olympia, em Las Vegas Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de meses de disciplina alimentar extrema, Juju Salimeni, de 40 anos, e o noivo, Diogo Basaglia, de 31, decidiram chutar o balde em grande estilo nos Estados Unidos. A influenciadora digital revelou em suas redes sociais, no último domingo (27), que o casal manteve o clássico ritual pós-campeonato e devorou tudo o que teve vontade pelas ruas de Las Vegas.

Juju Salimeni e Diogo Basaglia no Mr. Olympia 1 de 19

A farra aconteceu logo após a participação de Basa no Mr. Olympia, o torneio mais importante do fisiculturismo mundial. Sem qualquer restrição calórica nas horas seguintes à pesagem e apresentação, a dupla aproveitou a noite livre para comer sanduíches, pizzas inteiras, biscoitos recheados e sorvetes.

Pelos Stories do Instagram, a apresentadora explicou aos fãs que essa liberação do cardápio acontece de forma pontual na rotina dos dois. Juju contou que fez questão de acompanhar o parceiro em cada garfada, admitindo que chegou a comer até mais do que o próprio competidor após o jejum.

Ela detalhou que nenhum alimento saudável entrou no prato durante o passeio, marcando o encerramento do longo período de preparação física que antecedeu o evento norte-americano.