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Após nadar 3 km, Daniel Cady conquista pódio em maratona aquática na Praia da Preguiça, em Salvador

Nutricionista celebrou o terceiro lugar na competição realizada neste sábado (3)

Kamila Macedo

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 16:02

Daniel Cady realiza prova em maratona aquática na Praia da Preguiça, Centro de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

O sábado de Daniel Cady começou com um mergulho nas águas de Salvador. O nutricionista participou de uma maratona aquática na Praia da Preguiça, onde enfrentou um percurso de 3 quilômetros e cruzou a linha de chegada na terceira colocação.

Conhecido por promover um estilo de vida saudável e hábitos alimentares equilibrados – uma rotina que frequentemente compartilha com seus seguidores –, Cady registrou os bastidores da competição, desde os preparativos até o pós-prova.

Daniel Cady conquista pódio em maratona aquática na Praia da Preguiça, em Salvador 1 de 14

“Essa sensação é única e não se compara”, escreveu ao compartilhar um vídeo do momento em que finalizou a prova.

Ainda celebrando a mais nova conquista, o nutricionista aproveitou para deixar uma mensagem de incentivo ao público, reforçando a importância de acreditar nos próprios sonhos.