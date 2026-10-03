Após nadar 3 km, Daniel Cady conquista pódio em maratona aquática na Praia da Preguiça, em Salvador

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Kamila Macedo
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 16:02
O sábado de Daniel Cady começou com um mergulho nas águas de Salvador. O nutricionista participou de uma maratona aquática na Praia da Preguiça, onde enfrentou um percurso de 3 quilômetros e cruzou a linha de chegada na terceira colocação.
Conhecido por promover um estilo de vida saudável e hábitos alimentares equilibrados – uma rotina que frequentemente compartilha com seus seguidores –, Cady registrou os bastidores da competição, desde os preparativos até o pós-prova.
Daniel Cady conquista pódio em maratona aquática na Praia da Preguiça, em Salvador
“Essa sensação é única e não se compara”, escreveu ao compartilhar um vídeo do momento em que finalizou a prova.
Ainda celebrando a mais nova conquista, o nutricionista aproveitou para deixar uma mensagem de incentivo ao público, reforçando a importância de acreditar nos próprios sonhos.
“Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite. Lute. Conquiste. E, acima de tudo, seja feliz”, destacou.