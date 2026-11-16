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Após negar traição, Neymar deixa de seguir Virginia Fonseca; relembre briga antiga com Bruna Biancardi

Influenciadora continua seguindo o perfil do jogador no Instagram

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:18

Virginia Fonseca, Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

O jogador Neymar Jr. parou de seguir a influenciadora Virginia Fonseca no Instagram na noite de domingo (15) poucas horas depois de os dois negarem que teriam ficado durante uma festa privada em São Paulo. Apesar de dar o "unfollow", o atacante do Santos não bloqueou a empresária. Virginia, do outro lado, ainda segue o jogador na rede.

Neymar e Bruna Biancardi 1 de 22

A crise entre eles começou depois de uma reportagem da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Segundo a jornalista, o atleta e a dona da marca de cosméticos WePink trocaram beijos em um evento fechado no dia 6 de novembro, antes da corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Na festa, os celulares estavam proibidos, mas convidados contaram que viram os dois bem próximos.

O que dizem Neymar e Virginia

Neymar postou um texto em seu Stories para negar qualquer traição a Bruna Biancardi. O jogador reclamou da história e disse que a situação passou dos limites.

Bruna Biancardi, Neymar e filhas 1 de 32

“Não sou de fazer isso aqui nos meus Stories, mas dessa vez passaram dos limites. Está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego!”, falou o atleta. Ele ainda pediu sossego: “Grande abraço e deixa eu jogar meu poker em paz”.

A equipe de Virginia também mandou uma nota à imprensa e disse que os relatos da festa são falsos. “Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação”, afirmou a assessoria da influenciadora.

César Ramos, piloto da Stock Car apontado como affair de Virginia 1 de 11

Confusão antiga por ligação de madrugada

Os dois eram amigos próximos e já fizeram campanhas juntos, mas essa não é a primeira briga envolvendo os nomes deles. Em 2025, Virginia contou que ligou para Neymar por volta das 2h da manhã para resolver coisas de um leilão beneficente do instituto do jogador.