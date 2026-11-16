Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após negar traição, Neymar deixa de seguir Virginia Fonseca; relembre briga antiga com Bruna Biancardi

Influenciadora continua seguindo o perfil do jogador no Instagram

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:18

Virginia Fonseca, Neymar e Bruna Biancardi
Virginia Fonseca, Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

O jogador Neymar Jr. parou de seguir a influenciadora Virginia Fonseca no Instagram na noite de domingo (15) poucas horas depois de os dois negarem que teriam ficado durante uma festa privada em São Paulo. Apesar de dar o "unfollow", o atacante do Santos não bloqueou a empresária. Virginia, do outro lado, ainda segue o jogador na rede.

Neymar e Bruna Biancardi

Resposta de Bruna Biancardi por Reprodução / Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução
Mavie e Helena brincam com Neymar; foto foi deletada por Bruna Biancardi a pedido de Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar com Bruna Biancardi, Mavie e Mel; e com Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mavie e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução I Instagram @neymarjr
Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly e Bruna Biancadi possuem filhas com Neymar por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Davi, Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
1 de 22
Resposta de Bruna Biancardi por Reprodução / Instagram

A crise entre eles começou depois de uma reportagem da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Segundo a jornalista, o atleta e a dona da marca de cosméticos WePink trocaram beijos em um evento fechado no dia 6 de novembro, antes da corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Na festa, os celulares estavam proibidos, mas convidados contaram que viram os dois bem próximos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Virginia Fonseca nega beijo em Neymar, e jogador reage a rumores: ‘Não me ponha em polêmica’

Virginia Fonseca e Neymar teriam ficado em festa antes do GP de São Paulo, diz coluna

Bruna Biancardi x Virginia Fonseca: entenda a treta envolvendo Neymar após ligação de madrugada

Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

Virginia Fonseca fala sobre ligação na madrugada para Neymar: 'Sempre fiz'

  • O que dizem Neymar e Virginia

Neymar postou um texto em seu Stories para negar qualquer traição a Bruna Biancardi. O jogador reclamou da história e disse que a situação passou dos limites.

Bruna Biancardi, Neymar e filhas

Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Quarto de Mel, filha de 1 mês de Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mavie e Neymar por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi vira alvo na web após ir a jogo com Neymar dias após dar à luz por Reprodução/Redes Sociais
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução I Instagram @neymarjr
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi comemorando gravidez por Reprodução I Instagram @brunabiancardi
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Davi, Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e filha por Reprodução / Redes Sociais
Neymar, sua filha Mavie e sua namorada Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna, Neymar e Mavie por Reprodução / Redes sociais
Neymar passa o Natal com Bruna Biancardi e a filha Mavie por Reprodução
Bruna e Neymar por Reprodução
Bruna Biancardi e Neymar Jr  por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
1 de 32
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução

“Não sou de fazer isso aqui nos meus Stories, mas dessa vez passaram dos limites. Está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego!”, falou o atleta. Ele ainda pediu sossego: “Grande abraço e deixa eu jogar meu poker em paz”.

A equipe de Virginia também mandou uma nota à imprensa e disse que os relatos da festa são falsos. “Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação”, afirmou a assessoria da influenciadora.

César Ramos, piloto da Stock Car apontado como affair de Virginia

O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car, foi apontado como affair de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram
1 de 11
O piloto César Ramos, da Stock Car por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Apontado como affair de Virginia, César Ramos é acusado de traição por modelo

Quanto ganha César Ramos? Piloto apontado como affair de Virginia Fonseca pode receber valor impressionante por corrida

Quem é César Ramos? Piloto apontado como affair de Virginia Fonseca quebra silêncio após rumores

Virginia Fonseca é vista aos beijos com piloto em festa da Fórmula 1 em São Paulo; saiba quem

A fila andou? Zé Felipe entrega que Virginia Fonseca trocou Vini Jr. por piloto de corrida

  • Confusão antiga por ligação de madrugada

Os dois eram amigos próximos e já fizeram campanhas juntos, mas essa não é a primeira briga envolvendo os nomes deles. Em 2025, Virginia contou que ligou para Neymar por volta das 2h da manhã para resolver coisas de um leilão beneficente do instituto do jogador.

Na época, a ligação fora de hora irritou Bruna Biancardi, que não gostou nada da atitude da empresária. Depois do falatório, Virginia assumiu que errou no horário e pediu desculpas pelo incômodo.

Leia mais

Imagem - Adeus refrigerante: essa bebida gelada mata a sede no calor e não precisa de açúcar nem de coar

Adeus refrigerante: essa bebida gelada mata a sede no calor e não precisa de açúcar nem de coar

Imagem - Como fazer arroz branco e soltinho: passo a passo infalível sem erro para iniciantes

Como fazer arroz branco e soltinho: passo a passo infalível sem erro para iniciantes

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'A melhor vingança é não ser como o seu inimigo' - a lição de Marco Aurélio para não descer ao nível de quem te ataca

Frase do dia do Estoicismo: 'A melhor vingança é não ser como o seu inimigo' - a lição de Marco Aurélio para não descer ao nível de quem te ataca

Tags:

Virginia Neymar Virginia Fonseca Bruna Biancardi

Mais recentes

Imagem - Avião de Amado Batista faz descida de emergência após falha; esposa do cantor relata momentos de pânico

Avião de Amado Batista faz descida de emergência após falha; esposa do cantor relata momentos de pânico
Imagem - Filho de Wagner Moura surge em novas fotos e chama atenção por semelhança com o pai; veja

Filho de Wagner Moura surge em novas fotos e chama atenção por semelhança com o pai; veja
Imagem - Aos 41 anos, ex-jogador cuida de duas fazendas na cidade onde cresceu e hoje planta soja e cria vacas leiteiras

Aos 41 anos, ex-jogador cuida de duas fazendas na cidade onde cresceu e hoje planta soja e cria vacas leiteiras