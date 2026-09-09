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Após overdose, 3 AVCs e ataque cardíaco, Demi Lovato diz que ficou cara a cara com a morte e lembra conselho precioso de Elton John, que é ex-dependente químico: 'Ele tinha razão'

Cantora sofreu uma overdose quase fatal em 2018 e chegou a defender o consumo moderado de álcool e maconha durante a recuperação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 21:28

Elton John e Demi Lovato
Elton John e Demi Lovato Crédito: Divulgação

Demi Lovato enfrentou uma longa batalha contra a dependência química e, durante o processo de recuperação, recebeu de Elton John um conselho que inicialmente se recusou a seguir. O cantor, que também enfrentou problemas com álcool e drogas, defendeu que a moderação não funcionaria para alguém com histórico de dependência.

A conversa aconteceu no documentário "Dancing With The Devil", lançado em 2021. Na época, Demi adotava a chamada "California Sober", abordagem em que continuava consumindo maconha e álcool de maneira considerada moderada, enquanto evitava outras drogas.

Demi Lovato

Demi Lovato por Reprodução/Instagram
Demi Lovato por Reprodução/Instagram
Demi Lovato por Reprodução/Instagram
Demi Lovato por Reprodução/Instagram
Demi Lovato por Reprodução/Instagram
Demi Lovato por Reprodução/Instagram
Demi Lovato por Reprodução/Instagram
Demi Lovato por Reprodução/Instagram
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Demi Lovato por Reprodução/Instagram

Elton John discordou da estratégia e foi direto ao aconselhar a cantora. "Moderação não funciona, desculpe. Se você bebe, vai beber mais; se toma um comprimido, vai tomar outro", afirmou.

Demi Lovato discordou de Elton John

Naquele momento, Demi não aceitou o conselho. A cantora afirmou que a experiência de Elton não necessariamente serviria para ela. "Essa é a verdade para algumas pessoas. Só que não é a minha verdade", declarou.

A artista ainda explicou que não queria conduzir sua recuperação com base na opinião de outras pessoas. "Estou vivendo a minha verdade e isso é o que importa para mim. Não vou mudar a minha verdade por ninguém, porque quando tentei fazer isso, quase me matou", disse.

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Overdose deixou sequelas graves

A relação de Demi Lovato com as drogas começou ainda na adolescência. A cantora contou que experimentou cocaína pela primeira vez aos 17 anos, período em que ainda trabalhava no Disney Channel. Aos 18, entrou em tratamento.

Em 2018, Demi sofreu uma overdose que quase terminou em morte. Posteriormente, ela revelou que o episódio provocou três AVCs, um ataque cardíaco e danos cerebrais. Segundo a artista, os médicos disseram que ela tinha entre cinco e dez minutos de vida quando chegou ao hospital.

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Meses depois, Demi mudou de ideia

A posição defendida pela cantora em "Dancing With The Devil" não durou muito. Em dezembro de 2021, Demi anunciou que havia abandonado a estratégia de consumir álcool e maconha moderadamente.

"Não apoio mais meu estilo de vida 'californiano sóbrio'. Sóbrio de verdade é o único jeito de ser", escreveu nas redes sociais.

A decisão representou uma mudança em relação ao que Demi havia defendido meses antes e se aproximou justamente do conselho dado por Elton John durante o documentário.

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