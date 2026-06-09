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Após participar de curta-metragem de Madonna, jogador João Pedro ganha 'follow' da cantora

Atacante do Chelsea aparece em cena do projeto audiovisual “Confessions II - The Film”, lançado pela cantora na última segunda-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de junho de 2026 às 17:28

Madonna passou a seguir João Pedro no Instagram
Madonna convidou João Pedro para participar do curta-metragem "Confessions II - The Film" Crédito: Reprodução

A participação do jogador João Pedro no “Confessions II - The Film”, projeto audiovisual da cantora Madonna lançado na última segunda-feira (8), está dando o que falar. Isso porque o atleta brasileiro compartilhou uma foto ao lado da artista, e os internautas observaram que a Rainha do Pop passou a segui-lo no Instagram.

Madonna passou a seguir o jogador João Pedro no Instagram
Madonna passou a seguir o jogador João Pedro no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

O projeto do qual João Pedro participa é um curta-metragem que introduz as primeiras faixas do novo álbum de Madonna, intitulado “Confessions II”, que tem estreia prevista para o dia 3 de julho. O disco promete ser a segunda parte de “Confessions on a Dance Floor”, aclamado álbum de dance music lançado por ela em 2005.

O atacante do Chelsea foi convidado para aparecer durante a canção “Danceteria”, ambientada em um banheiro. Na cena, João Pedro está de costas ao lado de outros homens – incluindo seu parceiro de time Cole Palmer –, e a tela foca em seu rosto no momento em que a cantora norte-americana passa e apalpa seu corpo.

Madonna

Madonna por Reprodução/Instagram
Madonna por Reprodução
Madonna por Reprodução
Madonna por Reprodução
Madonna por Reprodução
Madonna por Reprodução
Madonna por Reprodução
Após quase 20 anos, Madonna retorna à Warner Records por Divulgação/Ricardo Gomes
Madonna com sobrancelhas descoloridas por Reprodução/Redes Sociais
Madonna com sobrancelhas descoloridas por Reprodução/Redes Sociais
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Madonna por Reprodução/Instagram

No mesmo cenário, outros rostos conhecidos do público fazem aparições, a exemplo de DJ Arca, Archie Madekwe, Richard Grant, Gwendoline Christie, Kate Moss, Julia Garner e Odessa A’Zion.

Além de “Danceteria”, o curta-metragem apresenta as faixas "I Feel So Free", “Good for the Soul”, “One Step Away”, "Love Sensation" e “Read My Lips”. O projeto “Confessions II” foi estruturado como um álbum linear, desenvolvido para ser ouvido do início ao fim sem interrupções, simulando o formato de um set de DJ.

Aos 24 anos, João Pedro era cotado pelo público como um dos possíveis nomes para a Copa do Mundo, mas acabou ficando fora da lista oficial de 26 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti.

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Tags:

Madonna

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