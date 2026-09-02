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Após Paulinha Abelha, Rogério Valença é o terceiro vocalista do Calcinha Preta a morrer em cinco anos

O artista pernambucano de 55 anos faleceu vítima de um infarto em Aracaju

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:33

Paulinha Abelha e Rogério Valença, do Calcinha Preta Crédito: Divulgação

O cantor Rogério Valença, ex-integrante da banda Calcinha Preta, morreu aos 55 anos nesta terça-feira (1), em Aracaju, Sergipe. O artista pernambucano, que também integrou o grupo Caviar com Rapadura, estava internado para tratar uma insuficiência renal e aguardava na fila por um transplante de rim, mas acabou sofrendo um infarto.

3 integrantes da banda Calcinha Preta morreram em 5 anos

Paulinha Abelha e Rogério Valença, do Calcinha Preta por Divulgação
Paulinha Abelha faleceu em 2022 por Reprodução/Redes Sociais
Sidney Sanley, ex vocalista da banda Calcinha Preta por Reprodução/Redes Sociais
Rogério Valença por Reprodução/Instagram
Sidney Sanley, Rogério Valença e Paulinha Abelha por Reprodução/Redes Sociais
Sidney Sanley, Paulinha Abelha e Rogério Valença por Reprodução/Redes Sociais
Formação da Calcinha PretRaied Neto, Silvania, Paulinha Abelha e Daniel Diau por Formação da Calcinha Preta com Raied Neto, Silvania, Paulinha Abelha e Daniel Diau
Rogério Valença por Reprodução/Instagram
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Paulinha Abelha e Rogério Valença, do Calcinha Preta por Divulgação

Com a partida de Rogério, a banda de forró acumula a terceira perda de um ex-vocalista em um intervalo de apenas cinco anos, relembrando uma sequência de tragédias que tem entristecido os fãs. Ele integrou a formação oficial do grupo entre 1998 e 2000, período em que dividiu os microfones com Paulinha Abelha. A cantora, um dos maiores ícones da história da banda, faleceu em fevereiro de 2022, aos 43 anos, também vítima de complicações renais.

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Morre Paulinha Abelha, cantora da banda Calcinha Preta

Anteriormente, a banda já havia sido abalada pela morte trágica de Sidney Sanley, primeiro vocalista do grupo entre 1995 e 1998. Sanley foi assassinado a facadas em novembro de 2021, aos 57 anos, após uma discussão em sua residência em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.

A direção e os integrantes atuais do Calcinha Preta usaram as redes sociais para lamentar profundamente o falecimento de Rogério. Através de nota oficial compartilhada nos Stories, o grupo destacou a importância do músico na construção da identidade artística da banda. O vocalista atual, Marlus Viana, também prestou homenagem, afirmando ser fã do colega e ressaltando que sua contribuição foi fundamental para o sucesso nacional alcançado pelo grupo de forró.

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Tags:

Morte Luto Calcinha Preta

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