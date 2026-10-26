Após pedir dinheiro a seguidores para ajudar babá que teve casa destruída, Virginia Fonseca dança com dólares em boate nos EUA e é detonada: 'De mal a pior'

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Fernanda Varela
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:50
Virginia Fonseca voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais nesta segunda-feira (26), após aparecer dançando com várias notas de dólar durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos. As imagens da influenciadora ostentando dinheiro na boate viralizaram e provocaram uma onda de comentários negativos sobre seu comportamento.
No vídeo, Virginia aparece se divertindo com cédulas espalhadas pelo corpo e nas mãos. A empresária estava acompanhada dos amigos Duda Freire e Hebert Gomes, com quem viajou para os Estados Unidos no domingo (25).
Virginia posa de biquíni e chama atenção nas redes sociais
A cena chamou a atenção dos internautas, que passaram a questionar a postura da influenciadora. “O que ela está fazendo com a imagem dela?”, escreveu uma pessoa. Outra foi mais direta: “De mal a pior”.
“Meu pai amado! Até gostava de acompanhar, mas quanta futilidade”, comentou uma seguidora. Também houve quem interpretasse a exposição como uma tentativa de chamar atenção.
O episódio ocorre em meio a uma sequência de acontecimentos da vida pessoal de Virginia que ganharam repercussão na internet, incluindo o término de seu relacionamento com o jogador Vini Jr.
Entre os comentários sobre a festa, uma internauta chegou a comparar o comportamento atual da empresária com a época em que ela era casada com o cantor Zé Felipe. “Ela sabe o tipo de homem que atrai. Com o Zé [Felipe] nunca mais, só o estilo de Vini mesmo”, escreveu.
A ostentação também chama atenção pelo contraste com um episódio recente envolvendo um pedido de doações para uma babá ligada à influenciadora. No entanto, as circunstâncias da arrecadação e a participação de Virginia na iniciativa ainda precisam ser confirmadas para estabelecer uma relação entre os dois acontecimentos.