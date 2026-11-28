Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 13:46
Thais Carla emocionou os seguidores ao compartilhar um vídeo gravado antes de passar por uma série de cirurgias reparadoras. Após perder 131 kg, a dançarina apareceu diante do espelho, mostrou o excesso de pele e refletiu sobre a importância do corpo que a acompanhou durante sua trajetória pessoal e profissional.
Nas imagens, a influenciadora mostrou as regiões que seriam submetidas aos procedimentos e falou sobre a expectativa de viver uma nova fase. Em meio às lágrimas, Thais destacou que a transformação física não representa uma rejeição à sua antiga aparência.
“Vou me despedir dele com muito carinho”, declarou.
Thais Carla exibe vídeo inédito do corpo antes de plásticas após perder 130 kg
A dançarina também expressou gratidão pelo corpo que a acompanhou ao longo de sua carreira e que esteve presente em suas conquistas. “Foi um corpo que lutou, batalhou, chegou onde tinha que chegar”, afirmou.
De 220 kg a 89 kg
Thais Carla iniciou o processo de emagrecimento em abril de 2025, quando passou por uma cirurgia bariátrica. Na época, a influenciadora pesava 220 kg. Desde então, eliminou 131 kg e chegou aos 89 kg.
Com a perda de peso, o excesso de pele passou a provocar desconforto e dificuldades na realização de atividades cotidianas.
No último dia 18 de novembro, a dançarina passou por três procedimentos reparadores em Natal, no Rio Grande do Norte: abdominoplastia, braquioplastia e mastopexia com implantes mamários.
A operação, conduzida pelo cirurgião plástico Alexandre Dantas, durou aproximadamente seis horas.
Além das mudanças estéticas, a influenciadora busca recuperar a mobilidade, ter mais conforto para dançar e aproveitar atividades ao lado das filhas.