TRANSFORMAÇÃO

Após perder 131 kg, Thais Carla chora ao se despedir do antigo corpo: 'Lutou, batalhou'

Dançarina compartilhou registro emocionante feito antes de passar por cirurgias reparadoras no abdômen, nos braços e nas mamas

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 13:46

Thais Carla se emocionou ao registrar os momento que antecederam as cirurgias reparadoras Crédito: Reprodução/Instagram

Thais Carla emocionou os seguidores ao compartilhar um vídeo gravado antes de passar por uma série de cirurgias reparadoras. Após perder 131 kg, a dançarina apareceu diante do espelho, mostrou o excesso de pele e refletiu sobre a importância do corpo que a acompanhou durante sua trajetória pessoal e profissional.

Nas imagens, a influenciadora mostrou as regiões que seriam submetidas aos procedimentos e falou sobre a expectativa de viver uma nova fase. Em meio às lágrimas, Thais destacou que a transformação física não representa uma rejeição à sua antiga aparência.

“Vou me despedir dele com muito carinho”, declarou.

Thais Carla exibe vídeo inédito do corpo antes de plásticas após perder 130 kg 1 de 6

A dançarina também expressou gratidão pelo corpo que a acompanhou ao longo de sua carreira e que esteve presente em suas conquistas. “Foi um corpo que lutou, batalhou, chegou onde tinha que chegar”, afirmou.

De 220 kg a 89 kg

Thais Carla iniciou o processo de emagrecimento em abril de 2025, quando passou por uma cirurgia bariátrica. Na época, a influenciadora pesava 220 kg. Desde então, eliminou 131 kg e chegou aos 89 kg.

Com a perda de peso, o excesso de pele passou a provocar desconforto e dificuldades na realização de atividades cotidianas.

No último dia 18 de novembro, a dançarina passou por três procedimentos reparadores em Natal, no Rio Grande do Norte: abdominoplastia, braquioplastia e mastopexia com implantes mamários.

A operação, conduzida pelo cirurgião plástico Alexandre Dantas, durou aproximadamente seis horas.