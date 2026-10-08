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Após perder 140 kg, Gordão da XJ surpreende ao conseguir fazer algo que parecia impossível: 'Grandes conquistas'

Influenciador relembrou época em que pesava 350 kg e comemorou feito

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:08

Gordão da XJ comemora ao entrar em banheira no Chile Crédito: Reprodução/Instagram

Uma ação que pode ser vista como 'normal' para muita gente virou motivo de comemoração para Gordão da XJ, de 21 anos. Durante uma viagem ao Chile com a noiva, Nicolle Caroline, o influenciador conseguiu entrar em uma banheira de hotel pela primeira vez. Ele compartilhou o momento nas redes sociais nesta quarta-feira (7).

A cena ganhou um significado expressivo para Gordão após o processo de emagrecimento que o fez perder cerca de 140 quilos. Em um vídeo, ele aparece tentando entrar na banheira, escorrega levemente durante a tentativa, mas consegue se acomodar e comemora ao perceber que deu certo.

Antes e depois do Gordão da XJ 1 de 25

"Pequenas coisas para alguns, mas para nós, são grandes conquistas", escreveu na legenda da publicação.

Depois de conseguir entrar, o influenciador relembrou a época em que pesava 350 quilos e contou como situações simples do cotidiano chegaram a parecer impossíveis.

"Isso aqui pode ser normal, mas, para quem viveu uma realidade em que pesava 350 quilos, não conseguia tomar banho direito nem limpar a própria bunda, fazer uma viagem dessas, chegar, olhar uma banheira dessas e pensar: 'Eu não vou nem lutar, porque sei que não vou conseguir', é totalmente diferente", afirmou.

Gordão da XJ comemora ao conseguir entrar em banheira no Chile Crédito: Reprodução/Instagram

Gordão também contou que momentos como aquele passaram a ter um peso especial em sua rotina. "São coisas mínimas que me deixam muito feliz. Eu sou a prova viva de que você também pode conseguir. Com 350 quilos, que era o que eu pesava, hoje estou conseguindo viver coisas que antes não conseguia", declarou.

Após compartilhar a conquista, Gordão aproveitou para falar com pessoas que enfrentam uma realidade semelhante à que ele viveu. "Para muitas pessoas, isso aqui é comum, mas para você, que vive na mesma realidade que eu, não é comum. Então, se eu consegui, em silêncio, sem nada, apenas no foco, você também consegue", completou.