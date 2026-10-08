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Após perder 140 kg, Gordão da XJ surpreende ao conseguir fazer algo que parecia impossível: 'Grandes conquistas'

Influenciador relembrou época em que pesava 350 kg e comemorou feito

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:08

Gordão da XJ comemora ao entrar em banheira no Chile
Gordão da XJ comemora ao entrar em banheira no Chile Crédito: Reprodução/Instagram

Uma ação que pode ser vista como 'normal' para muita gente virou motivo de comemoração para Gordão da XJ, de 21 anos. Durante uma viagem ao Chile com a noiva, Nicolle Caroline, o influenciador conseguiu entrar em uma banheira de hotel pela primeira vez. Ele compartilhou o momento nas redes sociais nesta quarta-feira (7).

A cena ganhou um significado expressivo para Gordão após o processo de emagrecimento que o fez perder cerca de 140 quilos. Em um vídeo, ele aparece tentando entrar na banheira, escorrega levemente durante a tentativa, mas consegue se acomodar e comemora ao perceber que deu certo.

Antes e depois do Gordão da XJ

Gordão da XJ atualmente após perder 140 kg por Reprodução
Gordão da XJ atualmente após perder 140 kg por Reprodução
Gordão da XJ antes (350 kg) e depois (210 kg) de perder 140 kg por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ mostra evolução no emagrecimento por Reprodução/Instagram
Antes de Gordão da XJ, ainda com 350 kg por Reprodução/Instagram
Antes de Gordão da XJ, ainda com 350 kg por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ antes (350 kg) e depois (220 kg) de perder 120 kg por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ antes (350 kg) e depois (220 kg) de perder 120 kg por Reprodução/Instagram
Antes de Gordão da XJ, ainda com 350 kg por Reprodução/Instagram
Antes de Gordão da XJ, ainda com 350 kg por Reprodução/Instagram
Antes de Gordão da XJ, ainda com 350 kg por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Depois de Gordão da XJ, agora com 220 kg por Reprodução/Instagram
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Gordão da XJ atualmente após perder 140 kg por Reprodução

"Pequenas coisas para alguns, mas para nós, são grandes conquistas", escreveu na legenda da publicação.

Depois de conseguir entrar, o influenciador relembrou a época em que pesava 350 quilos e contou como situações simples do cotidiano chegaram a parecer impossíveis.

"Isso aqui pode ser normal, mas, para quem viveu uma realidade em que pesava 350 quilos, não conseguia tomar banho direito nem limpar a própria bunda, fazer uma viagem dessas, chegar, olhar uma banheira dessas e pensar: 'Eu não vou nem lutar, porque sei que não vou conseguir', é totalmente diferente", afirmou.

Gordão da XJ comemora ao conseguir entrar em banheira no Chile
Gordão da XJ comemora ao conseguir entrar em banheira no Chile Crédito: Reprodução/Instagram

Gordão também contou que momentos como aquele passaram a ter um peso especial em sua rotina. "São coisas mínimas que me deixam muito feliz. Eu sou a prova viva de que você também pode conseguir. Com 350 quilos, que era o que eu pesava, hoje estou conseguindo viver coisas que antes não conseguia", declarou.

Após compartilhar a conquista, Gordão aproveitou para falar com pessoas que enfrentam uma realidade semelhante à que ele viveu. "Para muitas pessoas, isso aqui é comum, mas para você, que vive na mesma realidade que eu, não é comum. Então, se eu consegui, em silêncio, sem nada, apenas no foco, você também consegue", completou.

Ao longo do processo de emagrecimento, o influenciador passou a mostrar nas redes sociais mudanças na alimentação e na rotina de exercícios. Ele combinou uma alimentação balanceada com a prática de esportes para perder peso. Depois de eliminar cerca de 140 quilos, Gordão ainda pretende emagrecer mais. A meta revelada por ele é perder outros 70 quilos somente neste ano.

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Gordão da xj

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