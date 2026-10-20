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Após perder 27 kg e parte do intestino, ator de 'Magic Mike' mostra tatuagem gigante para cobrir cicatrizes

Joe Manganiello desenhou um dragão após lutar por sete anos contra condição autoimune

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:10

Joe Manganiello  Crédito: Reprodução/Instagram

Joe Manganiello mostrou no Instagram, na última segunda-feira (19), a primeira tatuagem de sua vida. Aos 49 anos, o ator fechou a lateral do corpo, do quadril até perto do joelho direito, com um enorme dragão vermelho e preto. A arte foi a saída que ele encontrou para disfarçar as marcas das várias cirurgias que precisou fazer nos últimos anos para tratar uma doença autoimune.

Veja a tatuagem gigante e as marcas da cirurgia de Joe Manganiello

Joe Manganiello mostra tatugem gigante que fez para cobrir cicatriz de ostomia por Reprodução/Instagram
Joe Manganiello no hospital quando estava lutando contra condição autoimune por Reprodução/Instagram
Joe Manganiello mostra tatugem gigante que fez para cobrir cicatriz de ostomia por Reprodução/Instagram
Joe Manganiello fez cirurgia de ostomia por Reprodução/Instagram
Joe Manganiello por Reprodução/Instagram
Joe Manganiello no hospital quando estava lutando contra condição autoimune por Reprodução/Instagram
Joe Manganiello por Reprodução/Instagram
Joe Manganiello e Sofia Vergara por Reprodução/Instagram
Joe Manganiello e Sofia Vergara por Reprodução/Instagram
Joe Manganiello por Reprodução/Instagram
Joe Manganiello por Reprodução/Instagram
Joe Manganiello por Reprodução/Instagram
Joe Manganiello no hospital quando estava lutando contra condição autoimune por Reprodução/Instagram
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Joe Manganiello mostra tatugem gigante que fez para cobrir cicatriz de ostomia por Reprodução/Instagram

A história por trás da tatuagem está na nova biografia dele, o livro Bloodlines. O ator contou que o desenho foi um jeito prático de "retomar o controle" do próprio corpo. No texto, ele compara a doença a uma batalha interna: era como se o organismo enviasse soldados para lutar contra um "dragão imaginário", acabando por ferir a si mesmo no processo.

Os sintomas começaram com uma dor na barriga tão forte que o impedia de andar. Com o tempo, a situação piorou bastante. Ele teve úlceras graves no intestino, febre, dores de cabeça constantes e sangramento retal. A doença, até então misteriosa, o fez perder 27 quilos ao longo do tratamento.

Nesse período, o ator passou por muitas colonoscopias e precisou tirar uma parte do intestino, o que o levou a usar uma bolsa de ostomia por um tempo. Agora, já com a saúde estabilizada, ele brinca que o dragão tatuado representa ele próprio, e serve como um lembrete para o seu corpo parar de se atacar.

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Tags:

Saúde Ator joe Manganiello

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