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Após perder 27 kg e parte do intestino, ator de 'Magic Mike' mostra tatuagem gigante para cobrir cicatrizes

Joe Manganiello desenhou um dragão após lutar por sete anos contra condição autoimune

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:10

Joe Manganiello Crédito: Reprodução/Instagram

Joe Manganiello mostrou no Instagram, na última segunda-feira (19), a primeira tatuagem de sua vida. Aos 49 anos, o ator fechou a lateral do corpo, do quadril até perto do joelho direito, com um enorme dragão vermelho e preto. A arte foi a saída que ele encontrou para disfarçar as marcas das várias cirurgias que precisou fazer nos últimos anos para tratar uma doença autoimune.

Veja a tatuagem gigante e as marcas da cirurgia de Joe Manganiello 1 de 13

A história por trás da tatuagem está na nova biografia dele, o livro Bloodlines. O ator contou que o desenho foi um jeito prático de "retomar o controle" do próprio corpo. No texto, ele compara a doença a uma batalha interna: era como se o organismo enviasse soldados para lutar contra um "dragão imaginário", acabando por ferir a si mesmo no processo.

Os sintomas começaram com uma dor na barriga tão forte que o impedia de andar. Com o tempo, a situação piorou bastante. Ele teve úlceras graves no intestino, febre, dores de cabeça constantes e sangramento retal. A doença, até então misteriosa, o fez perder 27 quilos ao longo do tratamento.