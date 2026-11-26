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Após perder herança de R$ 10 milhões para o irmão, Suzane von Richthofen disputa R$ 5 milhões deixado por tio encontrado morto

Miguel Abdalla Neto morreu em janeiro de 2026; onze dias depois, a polícia investigou o furto de móveis, documentos e dinheiro em sua residência, em São Paulo



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 19:47

Meses depois, Suzane entrou na Justiça para contestar a união estável atribuída ao tio e à prima dele, enquanto o patrimônio milionário segue em disputa Crédito: Tuca Vieira_Folhapress | Reprodução

A casa ficou vazia depois que o médico Miguel Abdalla Neto foi encontrado morto. Mas, poucos dias depois, o imóvel voltou a chamar a atenção: uma porta havia sido arrombada e objetos como sofá, poltrona, máquina de lavar, documentos e dinheiro tinham desaparecido.

O episódio abriu uma investigação policial e acrescentou mais um capítulo à história da família von Richthofen. Miguel era tio de Suzane e Andreas, irmão de Marísia, assassinada em 2002 ao lado do marido, Manfred.

Morte de tio de Suzane von Richthofen abriu disputa 1 de 32

Agora, além das circunstâncias da morte e do furto, o patrimônio estimado em R$ 5 milhões está no centro de uma disputa judicial que envolve Suzane e Carmem Silvia Gonzalez Magnani, prima do médico e apontada como sua antiga companheira.

Primeiro, a morte. Depois, o desaparecimento dos objetos

Miguel tinha 76 anos e foi encontrado morto em sua residência, no bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo, em 9 de janeiro de 2026. A ocorrência foi registrada como morte suspeita, e a polícia aguardava os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do óbito.

Onze dias depois, em 20 de janeiro, policiais foram chamados ao imóvel e constataram que a residência havia sido invadida. Segundo o boletim de ocorrência, alguns móveis, documentos e dinheiro tinham sido levados.

Entre os objetos mencionados nos registros estão um sofá, uma poltrona, uma máquina de lavar e uma bolsa com documentos e dinheiro em espécie. O valor levado não foi informado.

Um detalhe importante: a investigação do furto e a apuração sobre a morte são ocorrências distintas. Até as informações divulgadas, não havia confirmação de que os dois episódios tivessem relação.

A disputa familiar ganhou outro personagem

Com a morte de Miguel, a discussão sobre o destino dos bens também ganhou espaço. O médico não tinha filhos reconhecidos nem deixou testamento formal, e o patrimônio foi estimado em aproximadamente R$ 5 milhões, incluindo imóveis e aplicações financeiras.

Carmem Silvia Gonzalez Magnani, prima de Miguel, afirma que manteve um relacionamento com ele e reivindica direitos relacionados à herança.

Ela também acusou Suzane de retirar objetos da residência sem autorização. Essa acusação integra a disputa e não deve ser confundida com uma conclusão da investigação sobre o furto.

Suzane, por sua vez, passou a questionar judicialmente a existência de uma união estável entre Carmem e o tio.

Suzane virou responsável pelo inventário

Em fevereiro de 2026, Suzane foi nomeada inventariante dos bens deixados por Miguel. A função permite administrar e preservar o patrimônio durante o inventário, mas não significa que ela tenha recebido a herança ou se tornado dona dos imóveis e demais bens.

Na prática, a inventariante precisa cuidar dos documentos, acompanhar as obrigações relacionadas ao espólio e prestar contas à Justiça. A partilha definitiva depende do andamento do processo.

A situação pode causar estranhamento: Suzane perdeu, em 2015, o direito à herança dos próprios pais, após ser considerada indigna de receber os bens por sua participação no assassinato do casal. Mas aquela decisão dizia respeito especificamente ao patrimônio de Manfred e Marísia. A sucessão do tio é analisada separadamente.

O relacionamento que virou questão judicial

Dez meses depois da morte de Miguel, a disputa ganhou uma nova frente. Suzane procurou a 11ª Vara de Família e Sucessões de São Paulo e pediu uma liminar para impedir que órgãos públicos e cartórios emitissem certidões de óbito indicando que o médico vivia em união estável com Carmem.

O argumento apresentado por Suzane envolve versões diferentes sobre a duração do relacionamento. Segundo a sobrinha, em uma ação anterior Carmem teria indicado que a relação aconteceu entre novembro de 2011 e maio de 2015.

Por isso, Suzane questiona a indicação de união estável em documentos relacionados à morte do médico, em janeiro de 2026.

Até a publicação das informações, o pedido de liminar ainda não tinha sido decidido. O Ministério Público se manifestou contra a concessão, defendendo a preservação da neutralidade durante o processo.

Uma herança sem destino definido

Miguel também teve um papel importante na história dos sobrinhos. Depois da morte de Manfred e Marísia, em 2002, ele foi responsável por administrar os bens de Andreas enquanto o rapaz ainda era menor de idade.

Agora, quase 24 anos depois daquele crime, o nome da família volta a aparecer em uma disputa envolvendo patrimônio, documentos e versões diferentes sobre relações familiares.