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Após perder mais de 130 kg, Gordão da XJ emociona ao mostrar transformação: 'Muito difícil lutar contra a obesidade'

Influenciador relembrou a época em que pesava mais de 350 kg, provou roupas antigas e falou sobre o impacto das críticas durante sua jornada de emagrecimento

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de junho de 2026 às 06:35

Gordão da XJ mostra evolução no emagrecimento Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Sidney Leonel, conhecido nas redes sociais como Gordão da XJ, emocionou seguidores ao compartilhar um vídeo nesta segunda-feira (8) mostrando sua evolução corporal após perder mais de 130 quilos. Aos 25 anos, ele relembrou o período em que chegou a pesar mais de 350 kg e refletiu sobre os desafios enfrentados durante o processo de emagrecimento.

No vídeo, Gordão aparece experimentando roupas que usava quando estava no peso mais alto. Ao comentar a mudança física, ele falou sobre a felicidade de enxergar o próprio progresso, mas também sobre a dificuldade de lidar com críticas constantes nas redes sociais.

Antes e depois do Gordão da XJ 1 de 16

"Hoje, quero mostrar para vocês a minha evolução. Essas são roupas que eu usava quando pesava mais de 350 quilos. Me sinto muito feliz e, ao mesmo tempo, muito triste pelos comentários negativos que recebo diariamente. É muito difícil lutar contra a obesidade quando seu corpo e sua mente já estão acostumados a uma rotina de comer excessivamente", desabafou.

Apesar dos comentários negativos, o influenciador afirmou que busca transformar as críticas em combustível para seguir firme na meta que estabeleceu para si. "Eu faço disso mais uma motivação para alcançar o meu objetivo, que é, um dia, pesar 99 quilos e realizar a tão sonhada cirurgia reparadora", declarou.

A publicação rapidamente recebeu mensagens de apoio de amigos, familiares e seguidores. Entre os comentários, a noiva de Gordão, Nicolle Caroline, demonstrou carinho ao reforçar que seguirá ao lado dele durante toda a trajetória. "Estou com você até o fim! Te amo, minha vida", declarou.