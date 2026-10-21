A VIDA PRESTA

Após perder três dos quatro filhos, idosa de 92 anos emociona ao encontrar novo motivo para sorrir em aulas de cerâmica

Moradora de Santa Catarina, Dona Tetê começou a frequentar aulas gratuitas ao lado da única filha e transformou a atividade em um momento de convivência e alegria

Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:24

Dona Tetê Crédito: Reprodução

Aos 92 anos, Maria Terezinha decidiu que ainda havia muito o que aprender. Conhecida carinhosamente como Dona Tetê, a idosa encontrou nas aulas de cerâmica uma maneira de voltar a experimentar momentos de alegria depois de enfrentar uma das maiores dores de sua vida: a perda de três dos quatro filhos. Agora, ela divide uma nova rotina com Márcia da Silva, sua única filha viva, em São José, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina.

As duas começaram a frequentar a Escola de Oleiros Joaquim Antônio de Medeiros, onde aprendem a transformar o barro em peças artesanais. Entre uma atividade e outra, aproveitam para conversar, conhecer pessoas e construir novas lembranças juntas.

Para Dona Tetê, a experiência representa muito mais do que aprender um ofício. As aulas se tornaram uma oportunidade de sair de casa, manter a mente ativa e encontrar companhia em um ambiente diferente. "Eu gosto de estar aqui, de aprender e de conversar com as pessoas. É muito bom sair de casa e viver esses momentos", contou.

Dona Tetê voltou a sorrir por causa da cerâmica 1 de 10

A decisão de experimentar algo novo também emocionou Márcia. Depois de acompanhar as perdas enfrentadas pela família, ela passou a valorizar ainda mais os momentos compartilhados com a mãe. Ver Dona Tetê interessada em aprender, participar das atividades e fazer novas amizades se tornou motivo de felicidade.

"É muito especial viver isso com ela. Depois de tudo o que minha mãe passou, ver que ela continua aprendendo, se divertindo e convivendo com outras pessoas me deixa muito feliz", afirmou.

Na sala de aula, mãe e filha dividem descobertas e dificuldades comuns a quem está começando a trabalhar com cerâmica. A atividade exige atenção, paciência e criatividade, mas também proporciona encontros com alunos de diferentes idades.

A história das duas ganhou destaque na cidade e chamou a atenção para o papel da escola na convivência entre gerações. Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Ellen Campos Prim, o espaço cumpre uma função que ultrapassa a preservação das técnicas artesanais.

"A Escola de Oleiros preserva a nossa história, mas também é um espaço de encontros, aprendizado e convivência. Histórias como a da Dona Tetê mostram que a cultura continua viva quando é compartilhada entre gerações", destacou.

Fundada em 30 de novembro de 1992, a Escola de Oleiros Joaquim Antônio de Medeiros funciona no bairro Ponta de Baixo e é considerada a primeira escola municipal da América Latina dedicada ao ensino da cerâmica artesanal.

A instituição mantém viva uma tradição que remonta ao século 18, quando famílias açorianas chegaram à região e contribuíram para desenvolver a produção de louças de barro, atividade que se tornou parte importante da identidade cultural e econômica de São José.