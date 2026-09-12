TELEVISÃO

Após pressão dos fãs, atriz acerta retorno à Globo e terá papel decisivo em 'Avenida Brasil 2'

Artista chegou a ser deixada de fora dos testes, mas acertou a volta ao papel

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 11:10

Tufão (Murilo Benício), Nina (Debora Falabella) e Ágata (Karolina Lannes) em "Avenida Brasil", em 2012 Crédito: Estevam Avellar/TV Globo

Karol Lannes voltará a viver uma das personagens mais marcantes de sua carreira. Depois de a Globo testar outras atrizes para viver a fase adulta de Ágata em Avenida Brasil 2 e provocar uma reação forte do público, a emissora chegou a um acordo com a intérprete original, que estará na continuação da novela de João Emanuel Carneiro, prevista para 2027.

As informações foram divulgadas por Carla Bittencourt no portal LeoDias. A possibilidade de ter uma nova atriz no papel havia incomodado parte dos fãs da trama de 2012. Nas redes sociais, telespectadores questionaram a decisão de substituir justamente Karol, que marcou a personagem ainda criança.

Karol Lannes 1 de 26

Segundo Carla, a Globo chegou a testar outras atrizes para viver Ágata adulta, mas, após uma forte reação do público, as negociações avançaram e a atriz foi confirmada.

A mobilização ganhou força também por causa da trajetória de Karol depois do sucesso de Avenida Brasil. A atriz já relatou publicamente episódios de gordofobia e contou que ouviu, após a novela, que precisaria emagrecer para conseguir novos trabalhos na televisão. Ela também fala abertamente sobre sexualidade e preconceito.

Nas redes sociais, houve quem relacionasse a ausência inicial da atriz a essas questões e acusasse a emissora de preconceito. Não há, porém, indicação de que peso ou orientação sexual tenham sido considerados pela Globo durante a escolha do elenco.

Agora, a discussão sobre quem viveria Ágata adulta está encerrada. E a volta de Karol não deve funcionar apenas como uma lembrança para os fãs da novela original.

Ágata será peça-chave

Ainda de acordo com Carla, a personagem terá uma função importante na continuação justamente por causa da relação com Carminha, novamente interpretada por Adriana Esteves.

Mais de uma década depois dos acontecimentos da primeira novela, a vilã tentará se reaproximar da família. O reencontro com Tufão, vivido por Murilo Benício, voltará a fazer parte da história, assim como a tentativa de reconstruir a relação com a filha.

Atores de Avenida Brasil 1 de 7

O problema é que haverá uma dúvida por trás dessa aproximação: Carminha realmente se arrependeu do passado ou existe algum interesse por trás da tentativa de voltar para a família?

A mesma questão estará presente na relação com Tufão. O público terá que descobrir se a personagem finalmente mudou ou se a antiga vilã continua escondida por trás de uma nova postura. É nesse ponto que Ágata ganha importância.

Relação entre mãe e filha volta ao centro da história

Na novela original, Ágata sofreu constantemente com as humilhações da mãe. Carminha atacava a filha por causa do peso e, mesmo diante dos maus-tratos, a menina continuava buscando o afeto materno.

A relação entre as duas ficou marcada justamente por esse contraste: enquanto Ágata queria ser aceita pela mãe, Carminha demonstrava pouco carinho e fazia questão de diminuí-la.