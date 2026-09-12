Após pressão dos fãs, atriz acerta retorno à Globo e terá papel decisivo em 'Avenida Brasil 2'

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Giuliana Mancini
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 11:10
Karol Lannes voltará a viver uma das personagens mais marcantes de sua carreira. Depois de a Globo testar outras atrizes para viver a fase adulta de Ágata em Avenida Brasil 2 e provocar uma reação forte do público, a emissora chegou a um acordo com a intérprete original, que estará na continuação da novela de João Emanuel Carneiro, prevista para 2027.
As informações foram divulgadas por Carla Bittencourt no portal LeoDias. A possibilidade de ter uma nova atriz no papel havia incomodado parte dos fãs da trama de 2012. Nas redes sociais, telespectadores questionaram a decisão de substituir justamente Karol, que marcou a personagem ainda criança.
Karol Lannes
Segundo Carla, a Globo chegou a testar outras atrizes para viver Ágata adulta, mas, após uma forte reação do público, as negociações avançaram e a atriz foi confirmada.
A mobilização ganhou força também por causa da trajetória de Karol depois do sucesso de Avenida Brasil. A atriz já relatou publicamente episódios de gordofobia e contou que ouviu, após a novela, que precisaria emagrecer para conseguir novos trabalhos na televisão. Ela também fala abertamente sobre sexualidade e preconceito.
Nas redes sociais, houve quem relacionasse a ausência inicial da atriz a essas questões e acusasse a emissora de preconceito. Não há, porém, indicação de que peso ou orientação sexual tenham sido considerados pela Globo durante a escolha do elenco.
Agora, a discussão sobre quem viveria Ágata adulta está encerrada. E a volta de Karol não deve funcionar apenas como uma lembrança para os fãs da novela original.
Ágata será peça-chave
Ainda de acordo com Carla, a personagem terá uma função importante na continuação justamente por causa da relação com Carminha, novamente interpretada por Adriana Esteves.
Mais de uma década depois dos acontecimentos da primeira novela, a vilã tentará se reaproximar da família. O reencontro com Tufão, vivido por Murilo Benício, voltará a fazer parte da história, assim como a tentativa de reconstruir a relação com a filha.
Atores de Avenida Brasil
O problema é que haverá uma dúvida por trás dessa aproximação: Carminha realmente se arrependeu do passado ou existe algum interesse por trás da tentativa de voltar para a família?
A mesma questão estará presente na relação com Tufão. O público terá que descobrir se a personagem finalmente mudou ou se a antiga vilã continua escondida por trás de uma nova postura. É nesse ponto que Ágata ganha importância.
Relação entre mãe e filha volta ao centro da história
Na novela original, Ágata sofreu constantemente com as humilhações da mãe. Carminha atacava a filha por causa do peso e, mesmo diante dos maus-tratos, a menina continuava buscando o afeto materno.
A relação entre as duas ficou marcada justamente por esse contraste: enquanto Ágata queria ser aceita pela mãe, Carminha demonstrava pouco carinho e fazia questão de diminuí-la.
Na continuação, porém, as duas estarão em posições muito diferentes. Ágata será adulta e terá outra visão sobre tudo o que viveu. Do outro lado, Carminha aparecerá tentando mostrar que deixou para trás a mulher que foi em 2012.