LUTO

Após quase 20 anos afastados, Fábio Assunção se reaproximou do irmão meses antes de morte

Ator contou que retomou a convivência com Fernando Assunção Pinto após a morte do pai, em junho; irmão morreu aos 52 anos na última quarta-feira (25)

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 08:47

Fábio Assunção se despede do irmão, Fernando Assunção Crédito: Reprodução/Globo e Reprodução/Instagram

A morte de Fernando Assunção Pinto, irmão do ator Fábio Assunção, trouxe à tona uma história de afastamento familiar que durou quase duas décadas. Os dois haviam retomado a convivência neste ano, após a morte do pai, Ivo Assunção, em junho. Fernando morreu aos 52 anos na quarta-feira (25), e o artista se despediu dele em uma homenagem publicada no Instagram neste sábado (28).

"Deixo aqui minha gratidão pelos 19 anos que vivemos juntos. Eu sou feito dessa convivência com minha família, pais e irmãos. Eu tenho ele em mim", escreveu.

Fábio Assunção e filho 1 de 10

O ator também falou sobre a saudade e lamentou o que os dois não tiveram a oportunidade de viver juntos. "Sinto falta do que não foi possível vivermos juntos. As cabeças são complexas, mas a vida não. Então, espiritualmente falando, não lembrava que te amava tanto. Menino sensível e guerreiro", declarou.

Fábio Assunção falou sobre afastamento da família em entrevista

O afastamento entre Fábio e os familiares já havia sido abordado pelo próprio ator em uma entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, em 2017. Na ocasião, ele contou que estava distante dos pais e dos irmãos havia anos e que a separação aconteceu gradualmente.

"A vida" havia afastado os familiares, segundo o artista, que descreveu a situação como uma ruptura difícil de enfrentar.

"Foi muito difícil para mim. Uma ruptura. Mas as coisas vão acontecendo. Acostumei com essa ausência. É como as coisas são. A gente tem que trabalhar com o que tem. Amadurecer me trouxe isso. Não passo a vida pensando nas faltas", afirmou na época.

Irmão de Fábio Assunção morreu aos 52 anos

Fernando morreu na quarta-feira (25), aos 52 anos. O velório foi realizado na sexta-feira (27), mas a causa da morte não foi divulgada publicamente.