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Após quatro casamentos com mulheres, ator de Avenida Brasil vive relação com outro homem

Artista comenta nova fase da vida afetiva e define relação atual como uma redescoberta

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 06:00

Tufão e Leleco
Tufão e Leleco Crédito: Rperodução

O ator Marcos Caruso, que voltou à televisão na reprise de Avenida Brasil interpretando o personagem Leleco, voltou a chamar atenção também fora das telas. Em entrevista à revista Veja, ele falou abertamente sobre o relacionamento com Marcos Paiva, com quem está desde 2018, e refletiu sobre sua trajetória amorosa ao longo dos anos.

Marcos Caruso e o marido

Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução
Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução
Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução
Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução
Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução
Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução
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Marcos Caruso e o marido, o enfermeiro Marcos Paiva por Reprodução

Conhecido por manter a vida pessoal longe dos holofotes, Caruso contou que nunca seguiu modelos tradicionais de relacionamento. “Nunca casei verdadeiramente. Tive vários casamentos sem nunca ter casado, assinado papel. E todos deram certo. Mas como, se teve quatro? Sim, os quatro enquanto estavam, duraram muito; e agora estou no quinto e está durando muito tempo. Estou feliz, sem precisar assinar nada”, afirmou.

O ator também usou o bom humor para explicar como enxerga a dinâmica a dois. Para ele, a convivência exige ajustes constantes. “Acho que casamento é acasalamento. É jogar aquele jogo, dois com dois, cinco com cinco. Não deu par, tem que dar um jeito para chegar no quatro e meio”, disse.

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Sobre o relacionamento atual, Caruso destacou que as diferenças profissionais entre ele e o companheiro contribuem para uma convivência mais equilibrada, já que não há espaço para disputas. “É um casamento lindo, que deu certo, está dando certo e dará certo”, declarou.

Ao comentar a mudança em sua vida afetiva após anos se relacionando com mulheres, o ator descreveu o momento como uma nova descoberta. “É um outro momento da vida. Diferente, novo, como se tivesse mudado de endereço, de bairro, conhecendo um entorno totalmente novo, os vizinhos são novos… É tudo novo para mim. E essa novidade me deixa mais jovem”, afirmou.

Nas redes sociais, Marcos Paiva já fez declarações públicas ao ator, a quem se referiu como “porto seguro” em uma homenagem recente.

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