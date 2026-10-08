SÉRIES

Após 'Rainha Charlotte', Netflix anuncia outra minissérie derivada de 'Bridgerton'

Trama terá foco na trágica história de amor de Violet Bridgerton, matriarca da família, na juventude

Kamila Macedo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:07

Ruth Gemmell interpreta Lady Violet na série "Bridgerton" Crédito: Divulgação

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (8) que está desenvolvendo uma minissérie derivada do universo de "Bridgerton", com o enredo focado na juventude da matriarca da família, Lady Violet Bridgerton. A produção ainda não tem título divulgado.

A obra retratará a trajetória que moldou a personagem conhecida pelo público na série original, além de explorar o romance vivido com o falecido visconde Edmund Bridgerton. Dessa união nascem os protagonistas queridos pelos fãs de "Bridgerton": Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth.

Bridgerton 1 de 7

Esta não é a primeira minissérie derivada de “Bridgerton”. Em 2023, a plataforma lançou “Rainha Charlotte: Uma História de Bridgerton”, que conta a história do casamento da soberana com o rei George.

A parceria de nomes se repete para conduzir a nova trama. O roteiro estará a cargo de Shonda Rhimes e Nicholas Nardini, que também assumirão as funções de showrunners e produtores executivos. Já a direção e a produção executiva serão lideradas por Tom Verica e Betsy Beers.