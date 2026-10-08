Após 'Rainha Charlotte', Netflix anuncia outra minissérie derivada de 'Bridgerton'

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Kamila Macedo
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:07
A Netflix anunciou nesta quinta-feira (8) que está desenvolvendo uma minissérie derivada do universo de "Bridgerton", com o enredo focado na juventude da matriarca da família, Lady Violet Bridgerton. A produção ainda não tem título divulgado.
A obra retratará a trajetória que moldou a personagem conhecida pelo público na série original, além de explorar o romance vivido com o falecido visconde Edmund Bridgerton. Dessa união nascem os protagonistas queridos pelos fãs de "Bridgerton": Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth.
Bridgerton
Esta não é a primeira minissérie derivada de “Bridgerton”. Em 2023, a plataforma lançou “Rainha Charlotte: Uma História de Bridgerton”, que conta a história do casamento da soberana com o rei George.
A parceria de nomes se repete para conduzir a nova trama. O roteiro estará a cargo de Shonda Rhimes e Nicholas Nardini, que também assumirão as funções de showrunners e produtores executivos. Já a direção e a produção executiva serão lideradas por Tom Verica e Betsy Beers.
Até o momento, a Netflix não divulgou a data de lançamento da produção nem o nome da atriz escalada para interpretar a versão jovem de Lady Violet. Na obra original, o papel adulto é desempenhado por Ruth Gemmell, enquanto a versão jovem da personagem foi vivida por Connie Jenkins-Greig em “Rainha Charlotte: Uma História de Bridgerton”.