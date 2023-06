Após reabilitação, Sérgio Hondjakoff faz primeiro trabalho em curta

. Crédito: Foto: Daniel Pinheiro / Divulgação

O ator Sérgio Hondjakoff, de 38 anos, conseguiu o primeiro trabalho após ficar internado em uma clínica de reabilitação, onde tratou a dependência química por um ano.



O artista está gravando o curta-metragem 'Se Não Houver Amanhã', no Rio de Janeiro, com direção e roteiro de Rayssa de Castro e produção da Soul Arte. Sérgio, na trama, dá vida a um médico que vai realizar o tratamento da protagonista Leia, uma mãe que descobre um câncer em fase terminal.

Em conversa com Fabiana Fernandes, assessora de imprensa do curta, reproduzida pela revista Quem, o artista explicou que está feliz com o tratamento ter dado certo e espera que, com o novo trabalho, ele possa salvar vidas que estão ainda no mundo das drogas.

"Estou há um ano limpo, então estou engatinhando emocionalmente. Tenho que ter muita paciência, resiliência e positividade para me manter sóbrio e para correr atrás dos meus objetivos. Mas fico feliz também de estar participando de um curta com essa temática e espero que ajude as pessoas a fazerem sempre exames preventivos para que possa ser detectado com antecipação uma doença tão maligna como essa, e ajude a salvar vidas de alguma forma, conscientizando", explicou.