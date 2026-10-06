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Após reconciliação, Paula Aires confirma divórcio de Matheus, da dupla com Kauan, após 14 anos juntos

Ex-casal havia anunciado a primeira separação em maio deste ano e tentou dar uma nova chance à relação

Kamila Macedo

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 20:15

Ana Paula Aires e Matheus Crédito: Reprodução | Instagram

Paula Aires anunciou que está se divorciando do cantor sertanejo Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, após 14 anos de união. A notícia foi confirmada por ela nas redes sociais nesta terça-feira (6) e ocorre após uma tentativa de reconciliação, uma vez que eles já haviam anunciado o fim do relacionamento em maio.

Em conversa com os seguidores, Paula explicou que eles tentaram dar uma segunda chance ao romance e revelou que Matheus passou 50 dias morando com a família.

"Realmente a gente tentou novamente; o Matheus está há 50 dias em casa, mas não foi possível, não foi possível. Tentei, tentei pela família, pela nossa história, pelo amor que sempre existiu, pelo menos, né? Vocês sempre acompanharam que, da minha parte, sempre fui muito parceira, companheira e tentei, mas não é o que eu esperava", desabafou.

Matheus Aleixo e Paula 1 de 12

A influenciadora disse que, após esse período, percebeu que não haveria como permanecer na relação e confirmou que daria entrada no processo de divórcio. "Acho que agora é o momento da gente seguir individualmente de verdade e vamos ser mais felizes assim", ressaltou.

Na sequência, Paula pontuou que eles ainda manterão contato, principalmente em função dos dois filhos que têm juntos: Davi, de 10 anos, e João Pedro, de 7 anos.

Sobre a exposição do tema, ela esclareceu que estava compartilhando sobre o momento como justificativa pelas mensagens esperançosas que vinha recebendo a respeito da reconciliação. "Era só isso mesmo que queria deixar claro para vocês, que muita gente mandava mensagem, diariamente recebo mensagens com esperança, pensamento positivo na família, né? Como eu sempre pensei também que pudesse haver uma restauração, uma transformação, mas, como não foi possível, é isso, gente! Vida que segue", disse.

"Quero deixar também o meu agradecimento por tantas mensagens e pessoas que dedicaram seu tempo, sua oração, seu carinho por nós, e eu tenho certeza de que vão continuar torcendo para que a gente seja feliz, mesmo que dessa forma agora. Obrigada, pessoal", concluiu.

Antes do anúncio definitivo, Paula e Matheus já haviam enfrentado uma crise no relacionamento em maio deste ano. Eles mantinham uma relação de 14 anos e se casaram em 2018.

Na época, circulavam boatos de que uma suposta infidelidade por parte do cantor teria sido o estopim para o fim do casamento. Em um longo desabafo, o artista admitiu que "caiu em tentações" e que "errou muito" durante o relacionamento com a ex-esposa, mas ponderou que o término ocorreu por motivos de convivência e porque o casal já não estava feliz.