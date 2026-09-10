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Após revelar crise financeira, Fiuk revela quanto gasta por mês e surpreende com valor

Filho de Fábio Jr. contou quanto custa manter seu atual padrão de vida e revelou de onde vem seu dinheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14:18

Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram

Fiuk revelou quanto precisa desembolsar todos os meses para manter seu atual custo de vida. Aos 35 anos, o filho de Fábio Jr. afirmou que seus gastos mensais ficam entre R$ 40 mil e R$ 50 mil, em meio ao período em que vem relatando dificuldades financeiras.

A revelação aconteceu durante uma entrevista ao canal de Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Na conversa, o ator e cantor explicou que atualmente mora de aluguel em São Paulo e detalhou quanto precisa movimentar para manter as despesas. "Meu custo de vida hoje gira em torno de, mês, uns R$ 40 mil a R$ 50 mil", afirmou.

Carros de Fiuk 1 de 19

Fiuk também contou que suas principais fontes de renda atualmente são trabalhos publicitários e a venda de carros. Segundo ele, os valores que recebe podem variar bastante de um mês para outro. "Tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. Agora que eu estou escalando, fazendo intermediação de vendas, que eu consigo crescer", explicou.

Durante a entrevista, o artista ainda relembrou diferentes atividades que já exerceram e que fazem parte de sua trajetória profissional. Ele citou a carreira como cantor, compositor, ator e baterista, além dos trabalhos envolvendo automóveis, e afirmou que hoje vive como "filho de Deus até aqui".

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