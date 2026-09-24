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Após revelar gastos mensais de até R$ 50 mil, Fiuk coloca à venda carrão de luxo avaliado em R$ 800 mil

Filho de Fábio Jr. já anunciou outros veículos nos últimos meses e revelou que passou a trabalhar com a venda de carros

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:48

Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram

Fiuk decidiu colocar mais um carro de luxo à venda. O cantor e ator anunciou nas redes sociais a negociação de uma Dodge Viper avaliada em R$ 800 mil e revelou que passou a trabalhar também com a venda de veículos.

“Eu comecei vendendo carros e agora tô negociando sonhos (...) Mais do que uma lenda, esse carro é a própria história”, escreveu o filho de Fábio Jr. ao apresentar o esportivo.

Fiuk vende carro esportivo de luxo avaliado em R$ 800 mil 1 de 17

A Dodge Viper não é o primeiro veículo que Fiuk coloca à venda nos últimos meses. Depois de revelar publicamente que enfrenta dificuldades financeiras e afirmar que não conta atualmente com ajuda financeira da família, ele também anunciou outros modelos que faziam parte de sua garagem.

Entre eles, estão um Fiat Uno Mille EP 1996, anunciado por R$ 54 mil, um Mercedes-Benz C 280 Sport 1995, oferecido por R$ 51 mil à vista, e uma picape Chevrolet Silverado avaliada em R$ 250 mil.

Fiuk revela custo de vida

As negociações de carros ganharam outro contexto depois que Fiuk falou sobre sua situação financeira em entrevista ao canal de Thiago Nigro, o Primo Rico. Aos 35 anos, o ator contou que atualmente seu custo de vida fica entre R$ 40 mil e R$ 50 mil por mês. Ele também revelou que mora de aluguel em Alphaville, em São Paulo.

"Meu custo de vida hoje gira em torno, no mês, uns R$ 40 mil, R$ 50 mil", afirmou.

Carros de Fiuk 1 de 19

Segundo Fiuk, publicidade e a venda de carros estão entre suas principais fontes de renda. Ele explicou que começou a atuar na intermediação de veículos como uma forma de ampliar os ganhos. "Tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. Agora que eu estou escalando, fazendo intermediação de vendas, que eu consigo crescer".

Durante a entrevista, o ex-BBB também falou sobre outras atividades profissionais e projetos que já desenvolveu. Ele citou a carreira musical, a composição, a atuação, a autoria de roteiros e o trabalho com os carros.

"Eu componho, já tive música em top 1. Já fui vocalista de banda de rock. Sou autor também, fiz um roteiro que já tentaram comprar algumas vezes. Vendo carro, toco bateria...", declarou.

Fiuk também afirmou que não recebe atualmente ajuda financeira de familiares.

Mercedes-Benz 190E 2.3 - 1991 de Fiuk à venda 1 de 12

"Não tem uma pessoa para quem eu possa ligar e falar assim: ‘Me salva’. Minha mãe ajudou como ela podia. Nunca tive um apoio de fato, alguém para me dar um parabéns, me ensinar. Sempre jogaram muito a culpa em mim de tudo. Tudo, a culpa era do mais novo. Eu achava que eu era o errado de tudo. Até eu entender que eu não era o errado de tudo".

As declarações repercutiram nas redes sociais e provocaram críticas de internautas, principalmente em relação ao valor apontado pelo artista como seu custo mensal.