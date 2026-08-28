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Após revelar regra no namoro com Vini Jr., Virginia lança linha de produtos íntimos; veja preços da WeHot

Nova linha da WePink reúne gel sensorial, calda beijável, óleo e Power Shock, com produtos a partir de R$ 29,90

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14:01

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca decidiu transformar em negócio a curiosidade do público sobre sua vida com Vini Jr. A influenciadora lançou, nesta quinta-feira (27), a WeHot, nova linha íntima da WePink. A novidade chega meses depois de ela revelar uma situação inusitada envolvendo o relacionamento com o jogador: até produtos de uso íntimo precisam passar pela avaliação da equipe médica dele por causa dos exames antidoping.

Em entrevista a Leo Dias no início do ano, Virginia contou que ficou preocupada ao descobrir que uma pomada prescrita por seu ginecologista poderia representar um risco para o atleta caso houvesse contato entre os dois.

Vini Jr. e Virginia na Jamaica

Vini Jr. compartilhou novos registros das férias na Jamaica por Reprodução/Instagram
Vini Jr. compartilhou novos registros das férias na Jamaica por Reprodução/Instagram
Vini Jr. compartilhou novos registros das férias na Jamaica por Reprodução/Instagram
Vini Jr. compartilhou novos registros das férias na Jamaica por Reprodução/Instagram
Vini Jr. compartilhou novos registros das férias na Jamaica por Reprodução/Instagram
Vini Jr. compartilhou novos registros das férias na Jamaica por Reprodução/Instagram
Vini Jr. compartilhou novos registros das férias na Jamaica por Reprodução/Instagram
Vini Jr. compartilhou novos registros das férias na Jamaica por Reprodução/Instagram
Vini Jr. compartilhou novos registros das férias na Jamaica por Reprodução/Instagram
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Vini Jr. compartilhou novos registros das férias na Jamaica por Reprodução/Instagram

"Por exemplo, se eu fui ao ginecologista e tenho que usar alguma pomada, tem que passar pela equipe dele, porque talvez pode cair no doping. Quando ele me falou isso, eu comecei a tremer. Eu falei: gente, será que usei alguma coisa que eu não podia? Juro, comecei a tremer. Agora, tudo que eu penso em cogitar usar, eu tenho que mandar para os fisios dele. É realmente uma vida assim. Dieta, sair para jantar, ele não come. A gente come em casa", relatou.

Segundo a influenciadora, Vini explicou que qualquer produto que ela pretendesse utilizar deveria ser informado previamente à equipe que o acompanha.

Preços e produtos da WeHot

Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
Preços dos produtos da WeHot por Reprodução
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Preços dos produtos da WeHot por Reprodução

"Ele me falou: 'Inclusive, Virginia, tudo o que você for passar, tem que falar para mim antes, porque pode dar doping '. Por exemplo, um creme íntimo, uma pomada, qualquer coisa que pode ter contato com ele, pode dar doping. E se der doping, ele fica sem jogar. Aí eu falei: era só o que me faltava, eu ser a causadora de alguma coisa. Agora, o que pensar em cogitar a usar, tenho que falar".

A situação chamou atenção nas redes sociais e, alguns meses depois, a WeHot chega oficialmente ao mercado com diferentes propostas.

Entre os produtos, está o Gel Sensorial, disponível em versões "para explorar sensações como frescor, aquecimento, vibração e outras experiências sensoriais", segundo a marca. A linha também conta com a Calda Beijável, descrita como "uma coleção de sabores e aromas para transformar a experiência em algo mais doce, divertido e surpreendente", além do Óleo Sensorial, que tem "textura suave e deslizante para momentos de massagem, combinando toque e diferentes aromas".

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

Outro destaque é o Power Shock, "uma experiência vibrante, com versões inspiradas em sabores marcantes como Morango e Chocomenta". A marca apresenta a coleção como uma linha para quem quer experimentar diferentes texturas, aromas e sensações.

O lançamento também foi marcado pela presença de Virginia em um evento da WePink, no qual ela falou sobre prazer feminino e autonomia. A empresária contou que a forma aberta como trata o assunto tem relação com a educação recebida da mãe, Margareth Serrão.

Virginia expõe Zé Felipe após cantor revelar item íntimo esquecido

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Zé Felipe encontra pertences de Virginia em apartamento por Reprodução/Instagram
Zé Felipe encontra pertences de Virginia em apartamento por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Virginia por Reprodução | Redes Sociais
Virginia e Zé Felipe no aniversário de Maria Alice, que completou 5 anos por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
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Virginia reage a vídeo sobre comentário de Zé Felipe em sua foto por Reprodução/Instagram
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Virginia reage a Zé Felipe após exposição de item íntimo por Reprodução/Instagram

"Minha mãe me ensinou a nunca depender de homem. Então, eu já cresci com essa autonomia de que posso ser o que eu quiser, falar do que eu quiser, até mesmo do meu prazer", afirmou.

Virginia também defendeu a importância do autoconhecimento. "O orgasmo é mais sobre se conhecer do que o parceiro em si", declarou.

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Virginia Wehot

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