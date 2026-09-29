A FILA ANDOU

Após romper parceria, ex de Babu Santana assume namoro com empresário de Salvador

Livia Maria oficializou namoro com empresário durante viagem e deixou de seguir o artista nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:46

Livia Maria Nascimento assumiu namoro com empresário de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram (imagem melhorada com inteligência artificial)

A fila andou de vez para Livia Maria Nascimento. Meses após o término do casamento com o ator Babu Santana, a assessora de 30 anos tornou público o seu relacionamento com o empresário Shemuel Mansur. O anúncio foi feito pelo casal por meio das redes sociais durante o último fim de semana.

Babu Santana e ex-mulher rompem parceria e ela assume novo relacionamento 1 de 6

Os dois compartilharam um registro em clima de romance, trocando um beijo em uma praia de Salvador, na Bahia. Para acompanhar a imagem que confirmou o romance aos seguidores, Livia declarou os seus sentimentos na legenda da publicação: "Te amo".

O rompimento entre Livia e Babu, no entanto, foi além da vida amorosa. Embora o artista tenha entrado no BBB 26 já desimpedido e com a promessa de uma conversa após o reality show, os dois ainda tentaram manter a rotina de trabalho juntos. Ela seguiu cuidando da assessoria dele por um período pós-programa, mas o vínculo profissional acabou logo em seguida.

Hoje, os dois romperam totalmente a comunicação e já não trocam interações nem se seguem mais no Instagram.

A aproximação entre o ex-brother, de 46 anos, e a assessora teve início em junho de 2021, quando se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamentos no período da pandemia. A relação seguiu firme até o ano passado, quando decidiram colocar um ponto final na união.