Após rumores, Ana Castela e Gustavo Mioto assumem namoro

Após muitos meses de rumores de um possível romance, a cantora Ana Castela e o sertanejo Gustavo Mioto resolveram assumir o namoro. Os dois estão se relacionando há 7 meses.



Apesar dos boatos, os famosos confirmaram que estavam se conhecendo e ficando de vez em quando, mas a atualização do status do relacionamento veio nesta segunda-feira (12), no Dia dos Namorados.



"Feliz primeiro Dia dos Namorados para nós", escreveu a jovem de 18 anos, que compartilhou um vídeo dos dois se arrumando para celebrar a data comemorativa.