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Após rumores, assessoria de Virginia Fonseca confirma término do relacionamento com Vini Jr.

Influenciadora e jogador do Real Madrid encerraram o namoro quatro meses após reatarem a relação

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 14:29

Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

O namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr. chegou ao fim quatro meses após o casal reatar o relacionamento. A informação foi confirmada à revista Quem pela assessoria da influenciadora no início da tarde deste domingo (11). 

"Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal", informou a assessoria.

No sábado (10), o colunista Leo Dias tinha divulgado que a influenciadora e o atacante do Real Madrid se desentenderam na última sexta-feira, em Madri, na Espanha. Segundo o colunista, após o desentendimento, Virginia teria deixado a capital espanhola com destino a Miami, nos Estados Unidos. Ela também teria sido vista sem usar aliança.

Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha

Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton, Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Lewis Hamilton e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram
Look de Virginia Fonseca no GP da Espanha gera polêmica entre fãs de Fórmula 1 por Reprodução/Instagram
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Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha por Reprodução/Instagram

Há pouco mais de um mês, os dois chegaram a trocar alianças de compromisso e compartilhar o momento nas redes sociais. Durante o relacionamento, Virginia dividia a rotina entre Goiânia, onde mora com os filhos, e Madri, na Espanha, cidade para a qual viajava a cada 15 dias para encontrar o jogador.

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