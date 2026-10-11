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Após rumores, assessoria de Virginia Fonseca confirma término do relacionamento com Vini Jr.

Influenciadora e jogador do Real Madrid encerraram o namoro quatro meses após reatarem a relação

Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 14:29

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

O namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr. chegou ao fim quatro meses após o casal reatar o relacionamento. A informação foi confirmada à revista Quem pela assessoria da influenciadora no início da tarde deste domingo (11).

"Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal", informou a assessoria.

No sábado (10), o colunista Leo Dias tinha divulgado que a influenciadora e o atacante do Real Madrid se desentenderam na última sexta-feira, em Madri, na Espanha. Segundo o colunista, após o desentendimento, Virginia teria deixado a capital espanhola com destino a Miami, nos Estados Unidos. Ela também teria sido vista sem usar aliança.

Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha 1 de 12