Após rumores, assessoria de Virginia Fonseca confirma término do relacionamento com Vini Jr.

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Thais Borges
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 14:29
O namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr. chegou ao fim quatro meses após o casal reatar o relacionamento. A informação foi confirmada à revista Quem pela assessoria da influenciadora no início da tarde deste domingo (11).
"Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal", informou a assessoria.
No sábado (10), o colunista Leo Dias tinha divulgado que a influenciadora e o atacante do Real Madrid se desentenderam na última sexta-feira, em Madri, na Espanha. Segundo o colunista, após o desentendimento, Virginia teria deixado a capital espanhola com destino a Miami, nos Estados Unidos. Ela também teria sido vista sem usar aliança.
Virginia e Vini Jr. na GP da Espanha
Há pouco mais de um mês, os dois chegaram a trocar alianças de compromisso e compartilhar o momento nas redes sociais. Durante o relacionamento, Virginia dividia a rotina entre Goiânia, onde mora com os filhos, e Madri, na Espanha, cidade para a qual viajava a cada 15 dias para encontrar o jogador.