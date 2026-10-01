ROMANCE?

Após rumores de namoro com empresária, Rebeca Andrade posa em Amsterdã e web percebe detalhe curioso

Ginasta olímpica publicou novos registros e acendeu comentários nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17:02

Fotos de Rebeca Andradade acenderam rumores de namoro novamente Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Por mais que tenha negado rumores de romance e se afastado de indagações acerca de um namoro, Rebeca Andrade, de 27 anos, compartilhou registros nas redes sociais em Amsterdã e um detalhe curisoso chamou atenção de seguidores.

Nas fotos, ela aparece com um anel prateado, semelhante a uma aliança, no dedo anelar da mão direita, justamente onde se coloca a aliança de compromisso de namoro. A publicação veio após a atleta aparecer de romance e com troca de declarações com Gisele.

Rebeca Andrade com a mulher que foi apontada como sua namorada 1 de 14

Em um dos cliques, Rebeca mostrou o anel, cheio de pedras, bem de perto. Nas outras imagens, a ginasta aparece jogando sinuca e exibindo o look.

Nos comentários, os seguidores reagiram e não deixaram o momento passar despercebido. “A aliança”, percebeu uma pessoa. “Maravilhosa demais, que sorte a pessoinha lá tem”, disse outra. “A aliança desse tamanho [imensa] pra deixar bem claro, amo”, acrescentou mais uma.

Os rumores de namoro entre as duas começaram em julho, quando Rebeca publicou uma foto na qual aparece sentada no colo de Gisele, que deu um beijo em seu rosto. “Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo”, declarou a medalhista.

Depois do episódio, as duas passaram a aparecer juntas com mais frequência nas redes sociais. Em julho, Rebeca publicou uma foto de chamego com a empresária e mostrou que tinha ganhado um buquê de rosas vermelhas.

A ginasta ainda curtiu comentários no TikTok shippando o romance. “A repercussão positiva na gringa e no Brasil sobre a Rebeca e a namorada tá linda de ver! O mundo celebrando o amor dela”, dizia um deles.

Em agosto, o atleta se declarou a Gisele, que fez aniversário. "É muito bom ter ao lado alguém pra dividir os sonhos, as vitórias e até os dias mais comuns. Você faz tudo ficar mais leve e mais bonito. Você conquista as pessoas sendo exatamente quem é, com essa luz, esse brilho e um pouco dessa maluquice que são só seu", diz um trecho do texto.