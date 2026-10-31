NAMORADOS?

Após rumores de romance, Ana Castela e Jon Vlogs são flagrados juntos na Disney

Cantora apareceu abraçada ao influenciador durante queima de fogos em Orlando; registro mostra beijo no rosto

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:15

Ana Castela e Jon Vlogs Crédito: Reprodução | Instagram (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Ana Castela e Jon Vlogs voltaram a movimentar as redes sociais após aparecerem juntos em um passeio na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. A cantora, de 22 anos, e o influenciador, de 27, foram flagrados acompanhando a apresentação de fogos de artifício do parque. Em um dos registros que circulam na internet, a Boiadeira aparece abraçada ao criador de conteúdo e chega a dar um beijo no rosto dele.

A aparição acontece poucos dias depois de outro episódio que despertou a curiosidade dos internautas. Durante uma festa de Halloween na Universal, também em Orlando, Jon realizou uma transmissão ao vivo na qual Ana aparece conversando com ele enquanto bebe. Em seguida, a câmera registrou a sombra de duas pessoas projetada em uma parede, o que levou usuários das redes sociais a especularem que os dois teriam trocado um beijo.

Ana Castela 1 de 21

Jon Vlogs reage a rumores sobre Ana Castela

Com a repercussão das imagens, o influenciador decidiu se manifestar no X (antigo Twitter). Sem confirmar ou negar um possível envolvimento com a cantora, Jon respondeu às especulações com bom humor.

"Esse negócio de IA está ficando sério", escreveu, fazendo referência às interpretações dos internautas sobre o registro da festa.

Ana Castela e Jon Vlogs estão juntos?

Os rumores envolvendo os dois não são recentes. Desde o início do ano, Ana e Jon passaram a ser vistos juntos em diferentes ocasiões, incluindo viagens, festas e eventos. Apesar das aparições, nenhum dos dois confirmou publicamente que esteja vivendo um relacionamento.