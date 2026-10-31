Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após rumores de romance, Ana Castela e Jon Vlogs são flagrados juntos na Disney

Cantora apareceu abraçada ao influenciador durante queima de fogos em Orlando; registro mostra beijo no rosto

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:15

Ana Castela e Jon Vlogs
Ana Castela e Jon Vlogs Crédito: Reprodução | Instagram (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Ana Castela e Jon Vlogs voltaram a movimentar as redes sociais após aparecerem juntos em um passeio na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. A cantora, de 22 anos, e o influenciador, de 27, foram flagrados acompanhando a apresentação de fogos de artifício do parque. Em um dos registros que circulam na internet, a Boiadeira aparece abraçada ao criador de conteúdo e chega a dar um beijo no rosto dele.

A aparição acontece poucos dias depois de outro episódio que despertou a curiosidade dos internautas. Durante uma festa de Halloween na Universal, também em Orlando, Jon realizou uma transmissão ao vivo na qual Ana aparece conversando com ele enquanto bebe. Em seguida, a câmera registrou a sombra de duas pessoas projetada em uma parede, o que levou usuários das redes sociais a especularem que os dois teriam trocado um beijo.

Ana Castela

Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Ana Castela chora em show e desabafa: “Não estou aguentando” por Reprodução/X
Ana Castela por Reprodução e Divulgação
Ana Castela por Reprodução e Divulgação
Ana Castela por Reprodução e Divulgação
Ana Castela por Reprodução e Divulgação
Ana Castela por Reprodução e Divulgação
Ana Castela por Reprodução e Divulgação
Ana Castela por Reprodução e Divulgação
Ana Castela no FV por Reprodução
A cantora Ana Castela por divulgação
Ana Castela por Divulgaçao
CAna Castela por Reprodução
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
1 de 21
Ana Castela por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Quem é Eduardo Sotto, ex-jornalista da Record, que morreu aos 36 anos em decorrência de AVC

Quem é Eduardo Sotto, ex-jornalista da Record, que morreu aos 36 anos em decorrência de AVC

Imagem - Como está Michael Blair, de ‘Quilos Mortais’, que pesava 276kg e tinha agorafobia

Como está Michael Blair, de ‘Quilos Mortais’, que pesava 276kg e tinha agorafobia

Imagem - Quem é Kauã Elias, jogador de 20 anos que fez comentário apaixonado em foto de Virginia e está à espera da primeira filha

Quem é Kauã Elias, jogador de 20 anos que fez comentário apaixonado em foto de Virginia e está à espera da primeira filha

Jon Vlogs reage a rumores sobre Ana Castela

Com a repercussão das imagens, o influenciador decidiu se manifestar no X (antigo Twitter). Sem confirmar ou negar um possível envolvimento com a cantora, Jon respondeu às especulações com bom humor.

"Esse negócio de IA está ficando sério", escreveu, fazendo referência às interpretações dos internautas sobre o registro da festa.

Ana Castela e Jon Vlogs estão juntos?

Os rumores envolvendo os dois não são recentes. Desde o início do ano, Ana e Jon passaram a ser vistos juntos em diferentes ocasiões, incluindo viagens, festas e eventos. Apesar das aparições, nenhum dos dois confirmou publicamente que esteja vivendo um relacionamento.

A cantora está solteira desde dezembro de 2025, quando chegou ao fim seu namoro com o cantor Zé Felipe, de 28 anos, ex-marido de Virginia Fonseca.

Tags:

ana Castela jon Vlogs

Mais recentes

Imagem - Turnê de Ivete anuncia desconto em ingressos de turnê e recebe críticas após show adiado

Turnê de Ivete anuncia desconto em ingressos de turnê e recebe críticas após show adiado
Imagem - Quem é Eduardo Sotto, ex-jornalista da Record, que morreu aos 36 anos em decorrência de AVC

Quem é Eduardo Sotto, ex-jornalista da Record, que morreu aos 36 anos em decorrência de AVC
Imagem - Roque Santeiro: no capítulo da próxima segunda-feira (02), Zé das Medalhas revela segredo sobre os santos originais

Roque Santeiro: no capítulo da próxima segunda-feira (02), Zé das Medalhas revela segredo sobre os santos originais