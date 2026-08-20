NOVELA DAS 7

Após se afastar das novelas, atriz que marcou os anos 80 está de volta em Por Você

Trama das sete trouxe vários atores ‘sumidos’ de volta às telas

Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:45

Atriz fez várias novelas na década de 1980 Crédito: Reprodução | TV Globo

Por Você tem sido conhecida por trazer atores e atrizes que estavam sumidos de volta às telas da TV Globo. Entre eles está a atriz Cristina Mullins, uma das atrizes que mais fez sucesso nas novelas brasileiras, como Brega e Chique, Vereda Tropical e Despedida de Solteiro.

Na novela das sete da Globo, ela aparece de maneira discreta, mas suficiente para ser reconhecida por quem acompanha sua carreira há anos.

Cristina Mullins 1 de 7

No primeiro capítulo do folhetim, Cristina apareceu sem que seu rosto fosse mostrado completamente. No entanto, para fãs atentos, a pista não passou despercebida. Características como a voz doce da atriz se sobressaíram.

No folhetim de Dino Cantelli e Juliana Peres, ela interpreta Dulce, secretária do lar de Bela (Sheron Menezzes), e deve ganhar espaço aos poucos na trama.

Em 2025, a atriz foi vista como Maristela, na reprise de História de Amor, exibida pela Globo. Antes de Por Você, sua novela mais recente foi Salve-se Quem Puder, em 2021.

A carreira de Cristina Mullins ganhou força especialmente em 1980, quando a atriz transitou por diferentes personagens, seja mocinhas, figuras cômicas ou vilãs.

Em Paraíso (1982) viveu Santinha. Já em Voltei Pra Você (1983) foi protagonista. Antes das novelas, participou de Os Trapalhões, em 1977, ampliando sua presença na televisão.

Ao longo dos anos, a trajetória de Cristina ganhou novos contornos. Casada com o ator Otávio Augusto há 40 anos, ela decidiu estudar Biologia quando estava perto dos 40 anos.

O interesse pela pesquisa a levou a pesquisa na Fiocruz, a um estágio com peixes-boi no Nordeste e até viagens pela África para fotografar animais silvestres entre 2005 e 2015.