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Após se casar, filha de Rômulo Costa e Mãe Loira do Funk vai vestida de noiva a presídio

Jeniffer Costa trocou alianças com Francesco Luna e seguiu até a cadeia onde Verônica Costa está presa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 11:39

Jeniffer Costa se casa no Cristo Redentor e vai de noiva a presídio tentar ver a mãe Crédito: Reprodução/Instagram

Jeniffer Costa subiu ao altar nesta quinta-feira (29) para se casar com o bombeiro Francesco Luna, no Cristo Redentor, cartão-postal do Rio de Janeiro. A cerimônia teve a presença do pai da jovem, o empresário Rômulo Costa, que a levou até o noivo.

Filha de Rômulo Costa e Verônica Costa, Jeniffer se casa no Cristo Redentor 1 de 36

Assim que a cerimônia terminou, o casal partiu direto para o presídio feminino Oscar Stevenson, na Zona Norte da cidade. Jeniffer foi tentar ver a mãe, Verônica Costa, a famosa Mãe Loira do Funk, que está presa na unidade desde o mês passado.

A jovem chegou ao local ainda vestida de noiva, com buquê e véu, mas a segurança do presídio barrou a entrada por causa das regras de visitação. Nas redes sociais, ela contou sobre a tentativa frustrada logo após a festa.

"Não deixaram eu ver minha mãe (super entendo que tem protocolos), mas pelo menos tentei e fiquei perto dela mesmo de longe", desabafou nos stories do Instagram.

Após casamento, Jeniffer Costa tentou ver a mãe no presídio 1 de 6

Por que Verônica Costa está presa?

A polícia prendeu Verônica no fim de setembro em Araras, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A ordem de prisão saiu porque o caso dela teve o chamado trânsito em julgado, quando o processo chega ao fim de vez e não cabe mais nenhum recurso na Justiça.

Ela cumpre uma pena de 10 anos e 8 meses de cadeia por participar da tortura contra o ex-marido, Márcio Costa, em um caso que começou em 2011. Ao longo dos anos, Verônica sempre afirmou que era inocente e recorreu de todas as sentenças.